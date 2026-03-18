РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11308 посетителей онлайн
Новости Атака БПЛА на Львовщину
2 255 17

Россияне атаковали беспилотником Главное управление СБУ на Львовщине: есть разрушения

шахед

Вследствие атаки российского беспилотника вечером 18 марта во Львове было повреждено Главное управление СБУ во Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ ударила по зданию СБУ во Львове

"Вражеский беспилотник атаковал Главное управление СБУ во Львовской области. Есть разрушения", — написал чиновник. 

Также во Львове обнаруживают обломки БПЛА.

"Если наткнетесь на такую ​​находку, ни в коем случае не подходите - может сдетонировать. Сразу вызывайте полицию и ГСЧС", - призвал Козицкий.

Атака дронов

Напомним, что вечером 18 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.

Вечером 18 марта Россия нанесла удар по энергообъекту в Нововолынской громаде Волынской области.

Впоследствии враг атаковал еще один объект критической инфраструктуры на Волыни.

Автор: 

Львов (4615) СБУ (20457) атака (1120) дроны (6497) Львовская область (3133) Львовский район (205)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Де-де... В ОАЕ!
показать весь комментарий
18.03.2026 23:22 Ответить
+11
Шахед пролетів пів України і вдарив по Львову. А де хвалебні Зеленським дрони- перехоплювачі?
показать весь комментарий
18.03.2026 23:23 Ответить
+4
А де перехоплювачі? що шахед спокійно до Львова долетів
показать весь комментарий
18.03.2026 23:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось ніхто на censor не жаліє СБУ у Львівській області.
показать весь комментарий
18.03.2026 23:20 Ответить
Може тому що жаліти мають цивільних.. саме справжніх цивільних, а "силовіків на пенсії" які давали Присягу
показать весь комментарий
18.03.2026 23:53 Ответить
А де перехоплювачі? що шахед спокійно до Львова долетів
показать весь комментарий
18.03.2026 23:20 Ответить
Де-де... В ОАЕ!
показать весь комментарий
18.03.2026 23:22 Ответить
Два місяці тому всі були в Україні.
І що? Сильно допомагали?
Судячи з того, що Одеса половину зими без світла провела, не дуже.
показать весь комментарий
19.03.2026 00:13 Ответить
Львів не на часі, потужний Лідор бородатих ослойобів воює
показать весь комментарий
18.03.2026 23:23 Ответить
Шахед пролетів пів України і вдарив по Львову. А де хвалебні Зеленським дрони- перехоплювачі?
показать весь комментарий
18.03.2026 23:23 Ответить
Одного перед моїм містом Ф-16 збив. Інші два полетіли далі.
показать весь комментарий
18.03.2026 23:26 Ответить
Мабуть планшети, які показують рух шахедів, закінчилися. Тому і не змогли виявити вчасно, щоб збити.
показать весь комментарий
18.03.2026 23:30 Ответить
Знову Король Чарлзь підвів ?
Як йому не стидно!! Такого найвеличнішого лідора та не хоче брати у союзники
показать весь комментарий
18.03.2026 23:54 Ответить
звідки ви знаєте траекторію польоту шахеда ? А якщо запускали поблизу кордону з Білорусією ? як вам такий вріант ?
показать весь комментарий
18.03.2026 23:31 Ответить
Відкрию вам таємницю... Є багато телеграм каналів, груп у вайбері, які попереджають про рух шахедів, навіть з картами їхніх маршрутів можно знайти.
показать весь комментарий
18.03.2026 23:40 Ответить
Дрони-перехоплювачі в ностальгічних Бубочкі місцях, в Омані.
показать весь комментарий
18.03.2026 23:32 Ответить
Да они над Киевом по пол дня летают а вы про Львов.
показать весь комментарий
18.03.2026 23:41 Ответить
3ранку та ввечері 18 березня Росія запускала кілька шахедів по Києву.

Влада Києва вказувала про падіння уламків під час вечірньої повітряної тривоги у Голосіївському районі.
показать весь комментарий
18.03.2026 23:48 Ответить
То шо , кожної секунди падає ціна українських дронів , що ними торгує Зеленський ?
показать весь комментарий
19.03.2026 00:09 Ответить
Ось це вже реальний звездець, раз до самого Львова долетіла ця зараза!
показать весь комментарий
19.03.2026 00:18 Ответить
 
 