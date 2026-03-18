Россияне атаковали беспилотником Главное управление СБУ на Львовщине: есть разрушения

Вследствие атаки российского беспилотника вечером 18 марта во Львове было повреждено Главное управление СБУ во Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ ударила по зданию СБУ во Львове

"Вражеский беспилотник атаковал Главное управление СБУ во Львовской области. Есть разрушения", — написал чиновник.

Также во Львове обнаруживают обломки БПЛА.

"Если наткнетесь на такую ​​находку, ни в коем случае не подходите - может сдетонировать. Сразу вызывайте полицию и ГСЧС", - призвал Козицкий.

Атака дронов

Напомним, что вечером 18 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.

Вечером 18 марта Россия нанесла удар по энергообъекту в Нововолынской громаде Волынской области.

Впоследствии враг атаковал еще один объект критической инфраструктуры на Волыни.

