Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 18 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 18:26 - Сообщалось о группе БПЛА из Николаевской области в направлении Кировоградской области.
В 18:39 - БПЛА из Житомирской области в направлении Сарнов (Ровенская область).
В 19:05 — Группа БПЛА в акватории Черного моря курсом на Очаков (Николаевская область).
В 20:04 - Воздушные силы сообщают о движении ударных дронов:
- Волынь: БПЛА в районе Ковеля.
- Винницкая область: БПЛА на юге региона.
Обновленная информация
В 20:48 - пуски КАБов на Сумщину и Донетчину.
В 21:29 - Тернопольщина: БпЛА в направлении Теребовли.
Группа БПЛА из Херсона курсом на Николаевщину.
В 21:59 - пуски КАБов на Запорожскую, Харьковскую и Донецкую области.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Ранее мы сообщали, что в Голосеевском районе Киева во время воздушной тревоги вечером 18 марта обломки вражеского дрона упали на крышу нежилого здания.
Маючи невелику кількість літаків, якісних безпілотників і засобів ППО, Україна вибрала тактику знищення російських радіолокаційних станцій (РЛС) і зенітно-ракетних комплексів (ЗРК).
3агалом за зиму і початок весни РФ втратила, за оцінками української сторони, майже 80 засобів ППО.
Для порівняння, міжнародний OSINT-проєкт Oryx, що займається підрахунком знищеної військової техніки, встановив за візуальними підтвердженнями ураження 100 російських систем ППО (77 зенітно-ракетних комплексів і 23 радарів) протягом усього 2025 року.
Вони керуються за допомогою супутникового зв'язку, а значить майже невразливі для російського РЕБу і можуть летіти по складній траєкторії до цілі, оскільки оператор керує БПЛА в онлайн-режимі.
Бойової частини дрона, яка може досягати 100 кг, зазвичай вистачає для нанесення суттєвих пошкоджень чи повного знищення великих об'єктів, якими є радіолокатори чи пусково-заряджальні машини ЗРК.
Виявляють російські комплекси українські малопомітні БПЛА-розвідники або системи РЕР (радіоелектронної розвідки), які фіксують випромінення РЛС.
Це технічно складні і вартісні об'єкти, які призначені для моніторингу повітряного простору на сотні кілометрів і завчасного виявлення потенційних загроз, як от літаки, дрони, крилаті і балістичні ракети.
Більшість з атакованих російських РЛС - це ******* системи з ФАР (фазованими антенними решітками). Тобто це антени, що сканують простір без механічного повороту радара, а завдяки керуванню групами випромінювачів.
Представник українського виробника засобів радіоелектронної розвідки і радарів сказав ВВС, що виготовлення чи ремонт ФАР - це складний високотехнологічний процес. Росія, за його даними, вже стикається зі значними складнощами і відсутністю компонентної бази для відновлення своїх пошкоджених РЛС.
Згідно з офіційними повідомленнями генерального штабу ЗСУ, а також окремих підрозділів Сил оборони, з початку поточного року вдалося знищити близько 22 РЛС, переважна більшість з них - у Криму.
"Системне знищення радіолокаційних станцій та пунктів управління БпЛА послаблює можливості противника з контролю повітряного простору, координації дронів і прикриття своїх військ" - пояснював такі дії Генштаб.
"Вони вже сліпі на одне око", - образно описує ситуацію в розмові з ВВС керівник одного з оборонних підприємств України. - Це дає нам змогу запускати дрони і ракети, які вони просто не встигають завчасно виявляти. Далі буде більше".
Повітряні сили повідомили, що шахеди, які залетіли з Вінниччини та Хмельниччини, зараз направились на Тернопільщину та Львівщину. Тривогу оголосили на Львівщині, Тернопільщині та Івано-Франківщині.
Керівник Львівщини Максим Козицький написав, що дрон летить поблизу Поморян, а потім долетів до Бібірки біля Львова.
О 22.11 Козицький написав, що шахед вже у Пустомитах - передмісті Львова.
"Ворожий шахед прямує на Львів. Не ігноруйте повітряну тривогу!" - написав мер Львова Андрій Садовий. Було чути роботу ППО
Після цього один з дронів пролетів просто над центром міста, що чув кореспондент ВВС, і вибухнув.