Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 18 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.

Движение вражеских дронов

В 18:26 - Сообщалось о группе БПЛА из Николаевской области в направлении Кировоградской области.

В 18:39 - БПЛА из Житомирской области в направлении Сарнов (Ровенская область).

В 19:05 — Группа БПЛА в акватории Черного моря курсом на Очаков (Николаевская область).

В 20:04 - Воздушные силы сообщают о движении ударных дронов: 

  • Волынь: БПЛА в районе Ковеля.
  • Винницкая область: БПЛА на юге региона.

Обновленная информация

В 20:48 - пуски КАБов на Сумщину и Донетчину.

В 21:29 - Тернопольщина: БпЛА в направлении Теребовли.
Группа БПЛА из Херсона курсом на Николаевщину.

В 21:59 - пуски КАБов на Запорожскую, Харьковскую и Донецкую области.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что в Голосеевском районе Киева во время воздушной тревоги вечером 18 марта обломки вражеского дрона упали на крышу нежилого здания.

Українські дрони періодично долають концентрацію російських засобів ППО завдяки складним маршрутам та використанню низьковисотних зон, де ППО менш ефективна.
Маючи невелику кількість літаків, якісних безпілотників і засобів ППО, Україна вибрала тактику знищення російських радіолокаційних станцій (РЛС) і зенітно-ракетних комплексів (ЗРК).
18.03.2026 22:13 Ответить
BBC
3агалом за зиму і початок весни РФ втратила, за оцінками української сторони, майже 80 засобів ППО.
Для порівняння, міжнародний OSINT-проєкт Oryx, що займається підрахунком знищеної військової техніки, встановив за візуальними підтвердженнями ураження 100 російських систем ППО (77 зенітно-ракетних комплексів і 23 радарів) протягом усього 2025 року.
18.03.2026 22:16 Ответить
Для атак українці використовують переважно міддл-страйк дрони власного виробництва, наприклад FP-2 від Fire Point.

Вони керуються за допомогою супутникового зв'язку, а значить майже невразливі для російського РЕБу і можуть летіти по складній траєкторії до цілі, оскільки оператор керує БПЛА в онлайн-режимі.

Бойової частини дрона, яка може досягати 100 кг, зазвичай вистачає для нанесення суттєвих пошкоджень чи повного знищення великих об'єктів, якими є радіолокатори чи пусково-заряджальні машини ЗРК.
Виявляють російські комплекси українські малопомітні БПЛА-розвідники або системи РЕР (радіоелектронної розвідки), які фіксують випромінення РЛС.
18.03.2026 22:17 Ответить
Проблеми Кремля пов'язані не тільки зі знищенням цієї дороговартісної техніки, але і з систематичним знищенням її "очей" - радіолокаційних систем.

Це технічно складні і вартісні об'єкти, які призначені для моніторингу повітряного простору на сотні кілометрів і завчасного виявлення потенційних загроз, як от літаки, дрони, крилаті і балістичні ракети.

Більшість з атакованих російських РЛС - це ******* системи з ФАР (фазованими антенними решітками). Тобто це антени, що сканують простір без механічного повороту радара, а завдяки керуванню групами випромінювачів.

Представник українського виробника засобів радіоелектронної розвідки і радарів сказав ВВС, що виготовлення чи ремонт ФАР - це складний високотехнологічний процес. Росія, за його даними, вже стикається зі значними складнощами і відсутністю компонентної бази для відновлення своїх пошкоджених РЛС.
18.03.2026 22:20 Ответить
З початку 2026-го українським армійцям вдалося уразити майже таку ж кількість російських радарів, як за весь минулий рік.

Згідно з офіційними повідомленнями генерального штабу ЗСУ, а також окремих підрозділів Сил оборони, з початку поточного року вдалося знищити близько 22 РЛС, переважна більшість з них - у Криму.

"Системне знищення радіолокаційних станцій та пунктів управління БпЛА послаблює можливості противника з контролю повітряного простору, координації дронів і прикриття своїх військ" - пояснював такі дії Генштаб.
18.03.2026 22:22 Ответить
За 4 роки повномасштабної війни були атаковані та уражені не лише фронтові системи ППО, але й така специфічна техніка, як загоризонтні радари та літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Можливості швидко замінити чи придбати в партнерів ці системи Москва немає.

"Вони вже сліпі на одне око", - образно описує ситуацію в розмові з ВВС керівник одного з оборонних підприємств України. - Це дає нам змогу запускати дрони і ракети, які вони просто не встигають завчасно виявляти. Далі буде більше".
18.03.2026 22:23 Ответить
Даремно цензор видаляє коменти ботів,ватників та просто москалів.Думку ворогів варто знати.
18.03.2026 22:13 Ответить
Піда***си голожопі. Сосія вже включила печатний станок і в день малює трильйони срублів, щоб підтримувати війну вже відкрито беручи бабки з кишень своїх холопів
18.03.2026 22:27 Ответить
BBC

Повітряні сили повідомили, що шахеди, які залетіли з Вінниччини та Хмельниччини, зараз направились на Тернопільщину та Львівщину. Тривогу оголосили на Львівщині, Тернопільщині та Івано-Франківщині.

Керівник Львівщини Максим Козицький написав, що дрон летить поблизу Поморян, а потім долетів до Бібірки біля Львова.

О 22.11 Козицький написав, що шахед вже у Пустомитах - передмісті Львова.

"Ворожий шахед прямує на Львів. Не ігноруйте повітряну тривогу!" - написав мер Львова Андрій Садовий. Було чути роботу ППО

Після цього один з дронів пролетів просто над центром міста, що чув кореспондент ВВС, і вибухнув.
18.03.2026 22:48 Ответить
 
 