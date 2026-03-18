Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 18 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 18:26 - Сообщалось о группе БПЛА из Николаевской области в направлении Кировоградской области.

В 18:39 - БПЛА из Житомирской области в направлении Сарнов (Ровенская область).

В 19:05 — Группа БПЛА в акватории Черного моря курсом на Очаков (Николаевская область).

В 20:04 - Воздушные силы сообщают о движении ударных дронов:

Волынь: БПЛА в районе Ковеля.

Винницкая область: БПЛА на юге региона.

Обновленная информация

В 20:48 - пуски КАБов на Сумщину и Донетчину.

В 21:29 - Тернопольщина: БпЛА в направлении Теребовли.

Группа БПЛА из Херсона курсом на Николаевщину.

В 21:59 - пуски КАБов на Запорожскую, Харьковскую и Донецкую области.

Ранее мы сообщали, что в Голосеевском районе Киева во время воздушной тревоги вечером 18 марта обломки вражеского дрона упали на крышу нежилого здания.

