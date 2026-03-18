Обломки БПЛА упали на крышу нежилого здания в Голосеевском районе Киева, - КГВА

В Голосеевском районе Киева во время воздушной тревоги вечером 18 марта обломки вражеского дрона упали на крышу нежилого здания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

"Во время последней воздушной тревоги в Голосеевском районе было зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу нежилого здания", — написал он.

К счастью, обошлось без пожара и пострадавших.

Отметим, что в Киеве 18 марта несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за опасности БПЛА. Последнюю — в 18:22.