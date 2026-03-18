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Новини Атака БПЛА на Київ
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Уламки БпЛА впали на дах нежитлової будівлі в Голосіївському районі Києва, - КМВА

знищення російського безпілотника

У Голосіївському районі Києва під час повітряної тривоги увечері 18 березня  уламки ворожого дрона  упали на дах нежитлової будівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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"Під час останньої повітряної тривоги у Голосіївському районі було зафіксовано падіння уламків БпЛА на дах нежитлової будівлі", - написав він.

На щастя, обійшлося без пожежі та постраждалих.

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Зазначимо, що у Києві 18 березня кілька разів  оголошували повітряну тривогу через небезпеку БПЛА. Останню - о 18.22.

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КМДА (2362) повітряна тривога (983) Шахед (2291)
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