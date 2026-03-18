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Уламки БпЛА впали на дах нежитлової будівлі в Голосіївському районі Києва, - КМВА
У Голосіївському районі Києва під час повітряної тривоги увечері 18 березня уламки ворожого дрона упали на дах нежитлової будівлі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
"Під час останньої повітряної тривоги у Голосіївському районі було зафіксовано падіння уламків БпЛА на дах нежитлової будівлі", - написав він.
На щастя, обійшлося без пожежі та постраждалих.
Зазначимо, що у Києві 18 березня кілька разів оголошували повітряну тривогу через небезпеку БПЛА. Останню - о 18.22.
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