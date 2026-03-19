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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Атака безпілотників

Ввечері 18 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 18:26 - Повідомлялося про групу БпЛА із Миколаївщини у напрямку Кіровоградщини.

О 18:39 - БпЛА із Житомирщини у напрямку Сарнів (Рівненщина).

О 19:05 - Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Очаків (Миколаївщина).

О 20:04 - Повітряні сили повідомляють про рух ударних дронів: 

  • Волинь: БпЛА в районі Ковеля.
  • Вінниччина: БпЛА на півдні регіону.

Оновлена інформація

О 20:48 - Пуски КАБів на Сумщину та Донеччину.

О 21:29 - Тернопільщина: БпЛА у напрямку Теребовлі.
Група БпЛА із Херсонщини курсом на Миколаївщину.

Оновлена інформація

О 21:59 - Пуски КАБів на Запорізьку, Харківську та Донецьку обл.

Оновлена інформація

О 22:46 - Група ударних БпЛА на кордоні Миколаївської та Кіровоградської обл., а також на Полтавщині та Сумщині.

О 23:36 - Група ворожих ударних БпЛА з Чорного моря прямує у напрямку узбережжя Одещини (Чорноморськ, Одеса).

О 23:39 - Ударні БпЛА в районі Кременчука.

О 23:56 - Відбій загрози балістики.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що у Голосіївському районі Києва під час повітряної тривоги увечері 18 березня уламки ворожого дрона упали на дах нежитлової будівлі.

Дивіться: Місцеві жителі Ер-Ріяді зафільмували момент балістичного удару Ірану. ВIДЕО

Автор: 

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Топ коментарі
+2
Українські дрони періодично долають концентрацію російських засобів ППО завдяки складним маршрутам та використанню низьковисотних зон, де ППО менш ефективна.
Маючи невелику кількість літаків, якісних безпілотників і засобів ППО, Україна вибрала тактику знищення російських радіолокаційних станцій (РЛС) і зенітно-ракетних комплексів (ЗРК).
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18.03.2026 22:13 Відповісти
+2
Та ось з ворожого стану що пишуть:

@ (мовою оригіналу):
"Военные патрули по всей Москве, снайперы по всему центру, Дугин, что-то бормочущий о том, что после смерти жизнь не кончается, офигительно смелое внезапно прозревшее Ремесло.....
Слушайте, а может, и правда Пынька лошадку двинул, а?
И Димон из Совбеза исчез куда-то..."
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19.03.2026 00:06 Відповісти
+1
Даремно цензор видаляє коменти ботів,ватників та просто москалів.Думку ворогів варто знати.
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18.03.2026 22:13 Відповісти

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