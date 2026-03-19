Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 18 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 18:26 - Повідомлялося про групу БпЛА із Миколаївщини у напрямку Кіровоградщини.
О 18:39 - БпЛА із Житомирщини у напрямку Сарнів (Рівненщина).
О 19:05 - Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Очаків (Миколаївщина).
О 20:04 - Повітряні сили повідомляють про рух ударних дронів:
- Волинь: БпЛА в районі Ковеля.
- Вінниччина: БпЛА на півдні регіону.
Оновлена інформація
О 20:48 - Пуски КАБів на Сумщину та Донеччину.
О 21:29 - Тернопільщина: БпЛА у напрямку Теребовлі.
Група БпЛА із Херсонщини курсом на Миколаївщину.
Оновлена інформація
О 21:59 - Пуски КАБів на Запорізьку, Харківську та Донецьку обл.
Оновлена інформація
О 22:46 - Група ударних БпЛА на кордоні Миколаївської та Кіровоградської обл., а також на Полтавщині та Сумщині.
О 23:36 - Група ворожих ударних БпЛА з Чорного моря прямує у напрямку узбережжя Одещини (Чорноморськ, Одеса).
О 23:39 - Ударні БпЛА в районі Кременчука.
О 23:56 - Відбій загрози балістики.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми повідомляли, що у Голосіївському районі Києва під час повітряної тривоги увечері 18 березня уламки ворожого дрона упали на дах нежитлової будівлі.
Будь ласка, зачекайте...
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Маючи невелику кількість літаків, якісних безпілотників і засобів ППО, Україна вибрала тактику знищення російських радіолокаційних станцій (РЛС) і зенітно-ракетних комплексів (ЗРК).
@ (мовою оригіналу):
"Военные патрули по всей Москве, снайперы по всему центру, Дугин, что-то бормочущий о том, что после смерти жизнь не кончается, офигительно смелое внезапно прозревшее Ремесло.....
Слушайте, а может, и правда Пынька лошадку двинул, а?
И Димон из Совбеза исчез куда-то..."