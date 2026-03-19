Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 18 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 18:26 - Повідомлялося про групу БпЛА із Миколаївщини у напрямку Кіровоградщини.

О 18:39 - БпЛА із Житомирщини у напрямку Сарнів (Рівненщина).

О 19:05 - Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Очаків (Миколаївщина).

О 20:04 - Повітряні сили повідомляють про рух ударних дронів:

Волинь: БпЛА в районі Ковеля.

Вінниччина: БпЛА на півдні регіону.

Оновлена інформація

О 20:48 - Пуски КАБів на Сумщину та Донеччину.

О 21:29 - Тернопільщина: БпЛА у напрямку Теребовлі.

Група БпЛА із Херсонщини курсом на Миколаївщину.

Оновлена інформація

О 21:59 - Пуски КАБів на Запорізьку, Харківську та Донецьку обл.

Оновлена інформація

О 22:46 - Група ударних БпЛА на кордоні Миколаївської та Кіровоградської обл., а також на Полтавщині та Сумщині.

О 23:36 - Група ворожих ударних БпЛА з Чорного моря прямує у напрямку узбережжя Одещини (Чорноморськ, Одеса).

О 23:39 - Ударні БпЛА в районі Кременчука.

О 23:56 - Відбій загрози балістики.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що у Голосіївському районі Києва під час повітряної тривоги увечері 18 березня уламки ворожого дрона упали на дах нежитлової будівлі.

Дивіться: Місцеві жителі Ер-Ріяді зафільмували момент балістичного удару Ірану. ВIДЕО