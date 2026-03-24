Вибухи пролунали у Києві та області: РФ масовано атакує безпілотниками

У Києві та області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Повітряні сили попередили про велику кількість БпЛА у різних регіонах України.

Так, ворожі безпілотники фіксують у у центрі Сумщини, на півночі та заході Чернігівщини, на півночі та в центрі Київщини, у центрі та на заході Черкащини, на півночі та півдні Вінниччини, на півдні та заході Кіровоградщини, на півночі Херсонщини, на північному сході Миколаївщини.

Також там заявили про рух БпЛА на Київ з півночі.

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Що передувало?

У ніч на 24 березня російські окупанти випустили по Україні 34 ракети та 392 БпЛА. ППО знешкодила 25 ракет та 365 безпілотників

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