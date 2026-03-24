УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10797 відвідувачів онлайн
Новини Атака шахедів на Київ
6 836 17

Вибухи пролунали у Києві та області: РФ масовано атакує безпілотниками

Вибухи пролунали у Києві та області 24 березня: що відомо?

У Києві та області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Повітряні сили попередили про велику кількість БпЛА у різних регіонах України.

Так, ворожі безпілотники фіксують у у центрі Сумщини, на півночі та заході Чернігівщини, на півночі та в центрі Київщини, у центрі та на заході Черкащини, на півночі та півдні Вінниччини, на півдні та заході Кіровоградщини, на півночі Херсонщини, на північному сході Миколаївщини.

Також там заявили про рух БпЛА на Київ з півночі.

Також читайте: Нічний обстріл РФ: ППО перехопила практично всі крилаті ракети

Що передувало?

Читайте: Відновлення енергетики: Євросоюз виділить 22 мільйони євро на теплопостачання Києва

Автор: 

Київ (20971) Київська область (4655) Повітряні сили (3511)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Поки найкращі групи безпілотних систем захищають Оман - по Києву прилітає.
показати весь коментар
24.03.2026 13:44 Відповісти
+7
Допомога арабам тощо то звісно не погано, але чому за наш рахунок? Чудово могли б вони навчатись у нас одночасно практикуючись на тіх же шахедах з геранями.
показати весь коментар
24.03.2026 14:25 Відповісти
+6
С утра летают. Ну хоть в Дубае спокойно.
показати весь коментар
24.03.2026 14:23 Відповісти

Завантаження...

 
 