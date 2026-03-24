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РФ випустила 34 ракети та 392 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 25 ракет та 365 безпілотників. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 24 березя російські війська завдали удару по комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України ракетами та безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці атаки
Так, ворог випустив 426 цілей:
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Курська обл., рф, ТОТ Донецької обл.);
- 18 крилатих ракет Х-101 (район пуску – із повітряного простору над Каспійським морем);
- 5 крилатих ракет Іскандер-К (район пуску – Брянська обл., рф);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31 (район пуску – Курська обл., рф, ТОТ Донецької обл.);
- 392 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 390 цілей – 25 ракет та 365 безпілотників різних типів:
- 18 крилатих ракет Х-101;
- 5 крилатих ракет Іскандер-К;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 365 ворожих БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях.
Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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