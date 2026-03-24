РФ випустила 34 ракети та 392 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 25 ракет та 365 безпілотників. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 24 березя російські війська завдали удару по комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України ракетами та безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці атаки

Так, ворог випустив 426 цілей:

7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Курська обл., рф, ТОТ Донецької обл.);

18 крилатих ракет Х-101 (район пуску – із повітряного простору над Каспійським морем);

5 крилатих ракет Іскандер-К (район пуску – Брянська обл., рф);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31 (район пуску – Курська обл., рф, ТОТ Донецької обл.);

392 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "шахеди".

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 390 цілей – 25 ракет та 365 безпілотників різних типів:

18 крилатих ракет Х-101;

5 крилатих ракет Іскандер-К;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

365 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях.

Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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