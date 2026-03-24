РФ выпустила 34 ракеты и 392 БПЛА по Украине: ПВО обезвредила 25 ракет и 365 беспилотников. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 24 марта российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с помощью ракет и беспилотников.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Подробности атаки
Так, враг выпустил 426 ракет:
- 7 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы запуска – Курская обл., РФ, ВОТ Донецкой обл.);
- 18 крылатых ракет Х-101 (район запуска – из воздушного пространства над Каспийским морем);
- 5 крылатых ракет "Искандер-К" (район запуска – Брянская обл., РФ);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69/31 (район запуска – Курская обл., РФ, ВОТ Донецкой обл.);
- 392 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, ВОТ АР Крым, около 250 из них – "шахеды".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 390 целей – 25 ракет и 365 беспилотников различных типов:
- 18 крылатых ракет Х-101;
- 5 крылатых ракет "Искандер-К";
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 365 вражеских БПЛА различных типов.
Зафиксировано попадание 6 ракет и 27 ударных БПЛА в 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА в 10 локациях.
Информация о трех вражеских ракетах уточняется.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
Николай Водяной #461390
24.03.2026 09:22
Поділля16
24.03.2026 09:36
