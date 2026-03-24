РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7231 посетитель онлайн
Новости Результат работы ПВО
1 367 2

РФ выпустила 34 ракеты и 392 БПЛА по Украине: ПВО обезвредила 25 ракет и 365 беспилотников. ИНФОГРАФИКА

Обстрел 24 марта: РФ выпустила более 400 ракет

В ночь на 24 марта российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с помощью ракет и беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности атаки

Так, враг выпустил 426 ракет: 

  • 7 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы запуска – Курская обл., РФ, ВОТ Донецкой обл.);
  • 18 крылатых ракет Х-101 (район запуска – из воздушного пространства над Каспийским морем);
  • 5 крылатых ракет "Искандер-К" (район запуска – Брянская обл., РФ);
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69/31 (район запуска – Курская обл., РФ, ВОТ Донецкой обл.);
  • 392 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, ВОТ АР Крым, около 250 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 390 целей – 25 ракет и 365 беспилотников различных типов:

  • 18 крылатых ракет Х-101;
  • 5 крылатых ракет "Искандер-К";
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 365 вражеских БПЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 6 ракет и 27 ударных БПЛА в 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА в 10 локациях.

Информация о трех вражеских ракетах уточняется.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Автор: 

обстрел (31731) ПВО (3513) Воздушные силы (2979)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
свинособаки..
показать весь комментарий
24.03.2026 09:22 Ответить
Дякую ППО за збиті ракети і шахеди. Якби не їх дії, то московити могли принести багато шкоди та горя.
показать весь комментарий
24.03.2026 09:36 Ответить
 
 