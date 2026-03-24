Нічний обстріл РФ: ППО перехопила практично всі крилаті ракети

Російські війська атакували Україну з різних напрямків, застосувавши сотні засобів повітряного нападу. Цієї ночі ворог використав загалом 426 засобів авіаційного нападу, з яких 390 було знищено або перехоплено силами протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Сьогодні це були ракети Х-101, крилаті ракети, також ракети "Іскандер-К", й керовані ракети Х-59, Х-69 або ж протиракетні ракети Х-31П", - зазначив Ігнат.

Та додав, що балістикою ворог атакував Полтавщину та Запоріжжя.

"Також сьогодні було зафіксовано чимало безпілотників, велику кількість з них було збито. Також збито усі фактично крилаті ракети, це 18 Х-101 та 5 "Іскандер-К". Усі крилаті ракети було перехоплено", - додав начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил.

Роль авіації та західних систем ППО

Ігнат зазначив, що це вже другий поспіль випадок, коли українська ППО демонструє високий рівень ефективності проти крилатих ракет. Основну роль у їх знищенні відіграють авіація, включно із західними винищувачами F-16 та Mirage.

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"Щодо балістики, на жаль, невтішні результати, тому що характер удару прийшовся по прифронтових територіях, - це Запорізька область, Полтавська. Зрозуміло, що по балтистиці працювати може у нас система Patriot, яку ми так потребуємо масштабувати", - підкреслив Ігнат.

Цілі російських атак - енергетика та критична інфраструктура

"Як завжди, цілі – це об'єкти енергетики, об'єкти критичної інфраструктури, можливо, підприємства, які теж становлять для України важливу роль. Тому противник зазвичай ті цілі має в переліку пріоритетності", - заявив Ігнат.

За його словами, відповідно до завдань, які визначає російське керівництво, ворог системно застосовує ракети та ударні безпілотники по території України.

Особливості нічної атаки: до 8 напрямків і пошук "слабких місць" ППО

"Противник застосовує велику кількість безпілотників, використовуючи до 8 різних напрямків. Вони вже мають такі типові маршрути, розуміючи, де в нас можуть бути слабкі місця", - додав Ігнат.

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Він зазначив, що після кожної масованої атаки українські військові проводять детальний аналіз дій противника, щоб підвищити ефективність протиповітряної оборони та краще протидіяти новим загрозам.

"Противник використовує БпЛА різних типів, десятки різних типів. Звісно, основна проблема для сил оборони – це "Шахеди", особливо небезпечні дрони з каналами управління", - підсумував Ігнат.