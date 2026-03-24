Ночной обстрел РФ: ПВО перехватила практически все крылатые ракеты

Российские войска атаковали Украину с разных направлений, применив сотни средств воздушного нападения. В эту ночь враг задействовал в общей сложности 426 средств авиационного нападения, из которых 390 были уничтожены или перехвачены силами противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Сегодня это были ракеты Х-101, крылатые ракеты, а также ракеты "Искандер-К" и управляемые ракеты Х-59, Х-69 или противоракетные ракеты Х-31П", - отметил Игнат.

И добавил, что с помощью баллистических ракет враг атаковал Полтавскую и Запорожскую области.

"Также сегодня было зафиксировано немало беспилотников, большое количество из них было сбито. Также сбиты фактически все крылатые ракеты, это 18 Х-101 и 5 "Искандер-К". Все крылатые ракеты были перехвачены", — добавил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил.

Роль авиации и западных систем ПВО

Игнат отметил, что это уже второй подряд случай, когда украинская ПВО демонстрирует высокий уровень эффективности против крылатых ракет. Основную роль в их уничтожении играют авиация, включая западные истребители F-16 и Mirage.

"Что касается баллистики, то, к сожалению, результаты неутешительные, потому что удар пришелся по прифронтовым территориям — это Запорожская и Полтавская области. Понятно, что в плане баллистики у нас может работать система Patriot, которую нам так необходимо масштабировать", — подчеркнул Игнат.

Цели российских атак — энергетика и критическая инфраструктура

"Как всегда, цели — это объекты энергетики, объекты критической инфраструктуры, возможно, предприятия, которые также играют важную роль для Украины. Поэтому противник обычно включает эти цели в список приоритетов", — заявил Игнат.

По его словам, в соответствии с задачами, которые определяет российское руководство, враг системно применяет ракеты и ударные беспилотники на территории Украины.

Особенности ночной атаки: до 8 направлений и поиск "слабых мест" ПВО

"Противник применяет большое количество беспилотников, используя до 8 различных направлений. У них уже есть такие типовые маршруты, они понимают, где у нас могут быть слабые места", - добавил Игнат.

Он отметил, что после каждой массированной атаки украинские военные проводят детальный анализ действий противника, чтобы повысить эффективность противовоздушной обороны и лучше противодействовать новым угрозам.

"Противник использует БПЛА разных типов, десятки разных типов. Конечно, основная проблема для сил обороны — это "Шахеды", особенно опасные дроны с каналами управления", — подытожил Игнат.