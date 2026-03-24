РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10798 посетителей онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
1 219 4

Ночной обстрел РФ: ПВО перехватила практически все крылатые ракеты

Воздушные силы: почти все крылатые ракеты сбиты во время массированной атаки РФ

Российские войска атаковали Украину с разных направлений, применив сотни средств воздушного нападения. В эту ночь враг задействовал в общей сложности 426 средств авиационного нападения, из которых 390 были уничтожены или перехвачены силами противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сегодня это были ракеты Х-101, крылатые ракеты, а также ракеты "Искандер-К" и управляемые ракеты Х-59, Х-69 или противоракетные ракеты Х-31П", - отметил Игнат.

И добавил, что с помощью баллистических ракет враг атаковал Полтавскую и Запорожскую области.

"Также сегодня было зафиксировано немало беспилотников, большое количество из них было сбито. Также сбиты фактически все крылатые ракеты, это 18 Х-101 и 5 "Искандер-К". Все крылатые ракеты были перехвачены", — добавил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил.

Роль авиации и западных систем ПВО

Игнат отметил, что это уже второй подряд случай, когда украинская ПВО демонстрирует высокий уровень эффективности против крылатых ракет. Основную роль в их уничтожении играют авиация, включая западные истребители F-16 и Mirage.

"Что касается баллистики, то, к сожалению, результаты неутешительные, потому что удар пришелся по прифронтовым территориям — это Запорожская и Полтавская области. Понятно, что в плане баллистики у нас может работать система Patriot, которую нам так необходимо масштабировать", — подчеркнул Игнат.

Цели российских атак — энергетика и критическая инфраструктура

"Как всегда, цели — это объекты энергетики, объекты критической инфраструктуры, возможно, предприятия, которые также играют важную роль для Украины. Поэтому противник обычно включает эти цели в список приоритетов", — заявил Игнат.

По его словам, в соответствии с задачами, которые определяет российское руководство, враг системно применяет ракеты и ударные беспилотники на территории Украины.

Особенности ночной атаки: до 8 направлений и поиск "слабых мест" ПВО

"Противник применяет большое количество беспилотников, используя до 8 различных направлений. У них уже есть такие типовые маршруты, они понимают, где у нас могут быть слабые места", - добавил Игнат.

Он отметил, что после каждой массированной атаки украинские военные проводят детальный анализ действий противника, чтобы повысить эффективность противовоздушной обороны и лучше противодействовать новым угрозам.

"Противник использует БПЛА разных типов, десятки разных типов. Конечно, основная проблема для сил обороны — это "Шахеды", особенно опасные дроны с каналами управления", — подытожил Игнат.

Автор: 

беспилотник (4927) крылатые ракеты (930) обстрел (31731) ПВО (3513) инфраструктура (278) Воздушные силы (2979) Игнат Юрий (653) Patriot (421) Шахед (2014)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це тимчасово. Скоро закінчаться ракети для ППО, особливо для петріотів які проти балістики, і на цьому перехоплення теж скінчаться.
показать весь комментарий
24.03.2026 11:25 Ответить
Пройшло майжк непоміченим, але після візиту зеленського до Іспанії були підписані важливі угоди між КБ "Луч" і "Радіонікс" та інженерно-технологічною групою "Sener". До угоди також приєдналася компанія "Firepoint". Йдеться про спільну розробку української ЗРК "Корал", який має перехоплювати в тому числі і балістику:

https://defence-ua.com/news/**********************************************************************************************************************-22269.html
показать весь комментарий
24.03.2026 11:35 Ответить
Хороша новина. Знаючи нашу владу можна зробити припущення, що захищати арабів відправили не спеціалістів з протиповітряної оборони, а громадян з подвійним громадянством. Українців це влаштовує..
показать весь комментарий
24.03.2026 12:14 Ответить
Де асиметрична відповідь Верховного,язиком він мастак?Клин клином вибивають.Бьють підари по нашійй критичній інфраструктурі,відповідь по їхнім ТЕС,ТЕЦ,ГЕС Кажуть за курицю гуску.В кацапії повинні пережити те що ми переживаємо
показать весь комментарий
24.03.2026 13:01 Ответить
 
 