Атака на Полтавскую область: 2 погибших и 11 раненых, повреждены дома
В ночь на 24 марта российские захватчики нанесли массированный удар по Полтавской области. Есть погибшие и пострадавшие, зафиксированы повреждения жилых домов и гостиницы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич.
Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ
По состоянию на 03:25 в Полтавской громаде зафиксированы повреждения жилых домов и гостиницы. В результате ударов возникли пожары, на местах происшествий работают все экстренные службы.
"В результате атаки двое человек погибли, семеро получили травмы. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - сообщил Дякивнич.
По состоянию на 4:00 количество пострадавших увеличилось до одиннадцати человек.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Андрій Лавриненко
показать весь комментарий24.03.2026 07:12 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Леонид Тищенко #456549
показать весь комментарий24.03.2026 07:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Александр Мовчан #575353
показать весь комментарий24.03.2026 09:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Геннадій #588068
показать весь комментарий24.03.2026 08:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Володимир Омельянов
показать весь комментарий24.03.2026 07:53 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль