Атака на Полтавскую область: 2 погибших и 11 раненых, повреждены дома

В ночь на 24 марта российские захватчики нанесли массированный удар по Полтавской области. Есть погибшие и пострадавшие, зафиксированы повреждения жилых домов и гостиницы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич.

По состоянию на 03:25 в Полтавской громаде зафиксированы повреждения жилых домов и гостиницы. В результате ударов возникли пожары, на местах происшествий работают все экстренные службы.

"В результате атаки двое человек погибли, семеро получили травмы. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - сообщил Дякивнич.

По состоянию на 4:00 количество пострадавших увеличилось до одиннадцати человек.

