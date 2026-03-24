Новости
Ночная атака на Полтавскую область: двое погибших, 11 раненых, повреждены жилые дома и гостиница

В ночь на 24 марта российские захватчики нанесли массированный удар по Полтавской области. Есть погибшие и пострадавшие, зафиксированы повреждения жилых домов и гостиницы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич.

По состоянию на 03:25 в Полтавской громаде зафиксированы повреждения жилых домов и гостиницы. В результате ударов возникли пожары, на местах происшествий работают все экстренные службы.

"В результате атаки двое человек погибли, семеро получили травмы. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - сообщил Дякивнич.

По состоянию на 4:00 количество пострадавших увеличилось до одиннадцати человек.

Чомусь не пишуть, це шахеди чи ні. Бо якщо так, є до захисника країн Затоки потужнє запитання.
24.03.2026 07:12 Ответить
Ви ще не зрозуміли що ЗЕлі похєр на Україну ? Цій зеленій паскуді більш важливий особистий гешефт за поставку дронів і екіпажів для захисту країн Затоки .
24.03.2026 07:53 Ответить
А пан не подумав, що можливо у ЛІДОРА в країнах Перської Затоки є коштовна нерухомість, яку конче необхідно захищати?!
24.03.2026 09:20 Ответить
Питань до зе багато, але і до комндирів ще більше, так мій син в лавах нацгвардії пройшов навчання і мав практичний досвід у знищенні шахедів дронами "стінг" за наказом "мудрого" командування був направлений під Мирноград займатися аеророзвідкою, після півтора місяця перебування на позиціях під кабами, градами, дронами, та ін. хернею, після 12 кілометрового(йшли під дронами 2 доби) пішого виходу з позицій другий тиждень сидить під Павлоградом і чекає ротації замість того щоб збивати дрони над Полтавщиною!
24.03.2026 08:01 Ответить
Ціленаправлений геноцид варварської орди проти мирного населення.
24.03.2026 07:53 Ответить
 
 