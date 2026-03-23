РФ подняла в небо стратегические бомбардировщики, возможен запуск крылатых ракет, — Воздушные силы
Вечером 23 марта российские войска подняли в небо стратегическую авиацию, которую используют для запуска крылатых ракет по территории Украины.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Враг поднял бомбардировщики
"Зафиксированы взлеты самолетов стратегической авиации противника! Возможно применение крылатых ракет. Не игнорируйте воздушную тревогу", — говорится в сообщении.
РФ готовит массированный удар
- Напомним, что в вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что разведка докладывает о подготовке Россией к новым массированным ударам по территории Украины в ночь на 24 марта.
- Также вечером 23 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шодо ПЛ, то критичні пошкодження отримала вся кормова частина - дейдвудна група разом з гребним валом і гвинтами, а також і рульовий механізм, що унеможливлює будь-які перспективи її ремонту через відсутність відповідного сухого доку у Новоросійську. Тобто ПЛ приречена залишитись у Новоросійську до кінця війни, а потім її поріжуть на голки, бо буксирувати цей хлам через Босфор точно не будуть.
Внимание!
Зафиксирован вылет около 6 бортов Ту-95мс с Оленьи
вылет вероятно боевой, а это значит:
в районе Энгельса будут скорее всего в 01:00 - 02:00 +/-
если пуски будут отсюда - тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 02:00 - 03:30 +/-
в районе Каспийского Моря они будут скорее всего в 02:30 - 03:30 +/-
если пуски будут отсюда - тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 03:30 - 04:30 +/-
время очень приблизительное, с большой погрешностью
______________________________________
по аналогии с предыдущим обстрелом в последние дни ****** активно смотрели энергетическую инфраструктуру в Киеве и Киевской области, поэтому с высокой вероятностью большинство из ночного "добра" полетит именно туда
