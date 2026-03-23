РФ подняла в небо стратегические бомбардировщики, возможен запуск крылатых ракет, — Воздушные силы

девяносто, пять, ту

Вечером 23 марта российские войска подняли в небо стратегическую авиацию, которую используют для запуска крылатых ракет по территории Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Враг поднял бомбардировщики 

"Зафиксированы взлеты самолетов стратегической авиации противника! Возможно применение крылатых ракет. Не игнорируйте воздушную тревогу", — говорится в сообщении.

РФ готовит массированный удар

  • Напомним, что в вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что разведка докладывает о подготовке Россией к новым массированным ударам по территории Украины в ночь на 24 марта.
  • Также вечером 23 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.

Пора робити Павутину2 і добити кацостратегічну авіацію.
23.03.2026 23:23 Ответить
Пізно. Треба було першу "павутину" краще продумати. Більшість дронів взірвались об літаки, не завдавши їм непоправних руйнувань. Те саме про підрив субмарини підводним дроном. задумка гарна, реалізація сумнівна. А послали б туди 10 підводних дронів, то можна було б суттєвої шкоди наробити з пришвартованими військовими кораблями.
23.03.2026 23:30 Ответить
Все якраз пройшло просто чудово. Заміть, що зараз рашисти піднімають в повітря всього декілька бомбардувальників а не десятки як раніше. Але і те що залишилось авжеж потрібно добити
23.03.2026 23:33 Ответить
приблизно сорока бортам були спричинені непоправні пошкодження фюзеляжів та центропланів.
Шодо ПЛ, то критичні пошкодження отримала вся кормова частина - дейдвудна група разом з гребним валом і гвинтами, а також і рульовий механізм, що унеможливлює будь-які перспективи її ремонту через відсутність відповідного сухого доку у Новоросійську. Тобто ПЛ приречена залишитись у Новоросійську до кінця війни, а потім її поріжуть на голки, бо буксирувати цей хлам через Босфор точно не будуть.
23.03.2026 23:46 Ответить
https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

Внимание!

Зафиксирован вылет около 6 бортов Ту-95мс с Оленьи

вылет вероятно боевой, а это значит:

в районе Энгельса будут скорее всего в 01:00 - 02:00 +/-
если пуски будут отсюда - тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 02:00 - 03:30 +/-

в районе Каспийского Моря они будут скорее всего в 02:30 - 03:30 +/-
если пуски будут отсюда - тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 03:30 - 04:30 +/-

время очень приблизительное, с большой погрешностью

______________________________________

по аналогии с предыдущим обстрелом в последние дни ****** активно смотрели энергетическую инфраструктуру в Киеве и Киевской области, поэтому с высокой вероятностью большинство из ночного "добра" полетит именно туда
23.03.2026 23:32 Ответить
Потрібно гасити московські та інщі аеропорти разом з літаками. Для цього достатньо рої малих дронів з декількома кілограмами вибухівки. Досить вже стидатись. Щоб на Сосії була безпольотна зона як вони нам зробили. Нехай кацапи на собачі упряжки пересідають. Рашисти повинні жити в кам'яному віці щоб кожен день війни для них був кошмаром, щоб в них при одному згадуванні про Україну була істерика і жах який вони хотіли б припинити. Інакше ця війна ніколи не закінчиться
23.03.2026 23:38 Ответить
23.03.2026 23:54 Ответить
 
 