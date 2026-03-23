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РФ підняла в небо стратегічні бомбардувальники, можливий пуск крилатих ракет, - Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ попереджають: РФ підняла у повітря стратегічні бомбардувальники

Ввечері 23 березня російські війська підняли в небо стратегічну авіацію, яку застосовують для запуску крилатих ракет по території України.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог підняв бомбардувальники 

"Зафіксовано зльоти бортів стратегічної авіації противника! Можливе застосування крилатих ракет. Не ігноруйте повітряну тривогу", - сказано в повідомленні.

РФ готує масований удар

  • Нагадаємо, що у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка доповідає про підготовку Росією до нових масованих ударів по території України у ніч на 24 березня.
  • Також ввечері 23 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.

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