РФ підняла в небо стратегічні бомбардувальники, можливий пуск крилатих ракет, - Повітряні сили
Ввечері 23 березня російські війська підняли в небо стратегічну авіацію, яку застосовують для запуску крилатих ракет по території України.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог підняв бомбардувальники
"Зафіксовано зльоти бортів стратегічної авіації противника! Можливе застосування крилатих ракет. Не ігноруйте повітряну тривогу", - сказано в повідомленні.
РФ готує масований удар
- Нагадаємо, що у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка доповідає про підготовку Росією до нових масованих ударів по території України у ніч на 24 березня.
- Також ввечері 23 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.
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