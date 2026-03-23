Частина Одеси залишилася без світла через російський обстріл

Внаслідок ворожого обстрілу частина Одеси залишилася без електропостачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві компанії ДТЕК.

Енергетики зазначили, що відновлювальні роботи розпочнуться одразу після завершення повітряної тривоги.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атака безпілотників

Увечері 23 березня російські війська вдарили безпілотником по зупинці громадського транспорту в Одеському районі. За повідомленням голови ОВА Олега Кіпера, поранені двоє людей — 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

"Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", — зазначили у відомстві.

Окрім людських жертв, атака спричинила пошкодження об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури. На місцях подій працюють екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Читайте: Чоловік в Одесі зачинив бригаду швидкої у квартирі і погрожував "самосудом". ВIДЕО