Частина Одеси залишилася без світла через російський обстріл
Внаслідок ворожого обстрілу частина Одеси залишилася без електропостачання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві компанії ДТЕК.
Енергетики зазначили, що відновлювальні роботи розпочнуться одразу після завершення повітряної тривоги.
Атака безпілотників
Увечері 23 березня російські війська вдарили безпілотником по зупинці громадського транспорту в Одеському районі. За повідомленням голови ОВА Олега Кіпера, поранені двоє людей — 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
"Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", — зазначили у відомстві.
Окрім людських жертв, атака спричинила пошкодження об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури. На місцях подій працюють екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.
- Увечері понеділка, 23 березня, Росія продовжує обстрілювати територію України. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.
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