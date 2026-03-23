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Новини Відключення електроенергії Обстріл Одеси
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Частина Одеси залишилася без світла через російський обстріл

Одеса без світла через обстріл РФ

Внаслідок ворожого обстрілу частина Одеси залишилася без електропостачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві компанії ДТЕК.

Енергетики зазначили, що відновлювальні роботи розпочнуться одразу після завершення повітряної тривоги.

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Атака безпілотників

Увечері 23 березня російські війська вдарили безпілотником по зупинці громадського транспорту в Одеському районі. За повідомленням голови ОВА Олега Кіпера, поранені двоє людей — 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. 

"Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", — зазначили у відомстві.

Окрім людських жертв, атака спричинила пошкодження об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури. На місцях подій працюють екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Читайте: Чоловік в Одесі зачинив бригаду швидкої у квартирі і погрожував "самосудом". ВIДЕО

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обстріл (34761) Одеса (5873) Одеська область (4152) енергетика (3885) атака (1721) Одеський район (672)
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