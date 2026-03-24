Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 23 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 18:59 - БпЛА на півдні Одещини курсом на Катлабуг.
О 19:05 - Групи БпЛА, що на півдні Одещини прямують у напрямку Ізмаїлу.
О 19:22 - Ворожі БпЛА з Чорного моря у напрямку Одеса/Чорноморське.
Оновлена інформація
О 19:53 - Швидкісні цілі на півдні.
О 19:54 - Швидкісні цілі у напрямку Одещини/Миколаївщини.
Оновлена інформація
О 19:58 - Ракети прямують у напрямку Одеси. Змінили курс на Чорноморське.
О 20:02 - Ракети у районі Доброслава.
О 20:06 - Ворожі БпЛА на Харківщині, Дніпропетровщині, Сумщині, Одещині та Запоріжжі. Йде бойова робота.
О 20:16 - Групи ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря у бік Одещини та Миколаївщини.
Оновлена інформація
О 20:35 - КАБ на Сумщину.
Оновлена інформація
О 21:26 - КАБи на Сумщину та Дніпропетровщину.
О 22:00 - Групи ворожих БпЛА з ТОТ Херсонщини у північному напрямку.
О 22:13 - Група ворожих БпЛА на півночі Харківщини.
Оновлена інформація
О 22:17 - КАБи на Харківщину.
О 22:22 - Група ворожих БпЛА з Харківщини курсом на Полтавську обл.
Оновлена інформація
О 22:44 - Група ворожих БпЛА із Курської обл., рф, увійшла на Сумщину курс на Чернігівську
О 22:48 - КАБи на Запорізьку область.
О 22:52 - Нові групи ворожих БпЛА з ТОТ Херсонщини на північний захід.
Оновлена інформація
О 23:04 - Зафіксовано зльоти бортів стратегічної авіації противника. Можливе застосування крилатих ракет.
О 23:18 - Ворожі БпЛА у Сумській, Полтавській, Чернігівській та Миколаївській областях курс західний.
О 23:34 - Нові групи ворожих БпЛА на сході Харківщини курс на захід.
О 23:48 - Кілька ворожих БпЛА наближаються до Київської обл. зі сходу.
О 23:49 - Групи ворожих БпЛА з Миколаївщини у Кіровоградську обл.
Оновлена інформація
О 00:05 - Групи ворожих БпЛА на півдні окупованої Херсонщини курсом на захід у бік Одещини/Миколаївщини!
О 00:12 - БпЛА курсом на Кременчук.
О 00:13 - Декілька БпЛА на Київщині, північніше Переяслава.
О 00:21 - БпЛА на Київщині наближаються до столиці у напрямку н.п. Вишеньки.
О 00:24 - Велика група ударних БпЛА через окуповану Херсонщину прямує у західному напрямку через Миколаївську обл. Працює ППО.
О 00:25 - Концентрація ударних БпЛА на Кіровоградщині та Сумщині.
О 00:28 - БпЛА на Київщині: в районі Конче-Заспа та Віта-Литовська.
О 00:33 - БпЛА у Києві курсом на Видубичі.
Оновлена інформація
О 00:38 - Велика група ударних БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.
О 00:56 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:
- Велика група ударних БпЛА рухається по кордону Миколаївської та Одеської областей у напрямку Вінниччини.
- Кілька десятків безпілотників у Донецькій та Харківській областях, курсом на захід.
О 01:09 - Більше двох десятків БпЛА із Донецької та Харківської областей, курсом на Дніпропетровську обл.
О 01:53 - Ворожі БпЛА із Дніпропетровської обл. у напрямку м Запоріжжя.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Будь ласка, зачекайте...
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