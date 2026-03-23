Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Вечером 23 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 18:59 — БПЛА на юге Одесской области курсом на Катлабуг.

В 19:05 — группы БПЛА, которые на юге Одесской области направляются в сторону Измаила.

В 19:22 — вражеские БПЛА с Черного моря в направлении Одессы/Черноморского.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Читайте: Россия возобновила экспорт нефти через Балтику после ударов украинских дронов, но лишь частично, – Reuters