Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером 23 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 18:59 — БПЛА на юге Одесской области курсом на Катлабуг.
В 19:05 — группы БПЛА, которые на юге Одесской области направляются в сторону Измаила.
В 19:22 — вражеские БПЛА с Черного моря в направлении Одессы/Черноморского.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль