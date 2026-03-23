Часть Одессы осталась без света из-за российского обстрела
Вследствие вражеского обстрела часть Одессы осталась без электроснабжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении компании ДТЭК.
Энергетики отметили, что восстановительные работы начнутся сразу после окончания воздушной тревоги.
Атака беспилотников
Вечером 23 марта российские войска нанесли удар беспилотником по остановке общественного транспорта в Одесском районе. По сообщению главы ОВА Олега Кипера, ранены два человека — 18-летняя девушка и 51-летний мужчина. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.
"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — отметили в ведомстве.
Помимо человеческих жертв, атака привела к повреждению объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. На местах происшествий работают экстренные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий.
- Вечером понедельника, 23 марта, Россия продолжает обстреливать территорию Украины. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.
