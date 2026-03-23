РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5813 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии Обстрел Одессы
618 1

Часть Одессы осталась без света из-за российского обстрела

Одесса без света из-за обстрела РФ

Вследствие вражеского обстрела часть Одессы осталась без электроснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении компании ДТЭК.

Энергетики отметили, что восстановительные работы начнутся сразу после окончания воздушной тревоги.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атака беспилотников

Вечером 23 марта российские войска нанесли удар беспилотником по остановке общественного транспорта в Одесском районе. По сообщению главы ОВА Олега Кипера, ранены два человека — 18-летняя девушка и 51-летний мужчина. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. 

"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — отметили в ведомстве.

Помимо человеческих жертв, атака привела к повреждению объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. На местах происшествий работают экстренные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий.

Читайте: Мужчина в Одессе запер бригаду скорой помощи в квартире и угрожал "самосудом". ВИДЕО

Автор: 

обстрел (31731) Одесса (8016) Одесская область (4151) энергетика (3355) атака (1144) Одесский район (493)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не може таке бути! Бо ЛІДОР так надійно закрив небо над Ненькою, що мав змогу направити українських спеціалістів збивати іранські шахеди над арабськими країнами Перської Затоки!
показать весь комментарий
23.03.2026 22:58 Ответить
 
 