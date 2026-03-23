Росіяни можуть готувати масований удар по Україні. Відповідні розпорядження для ППО вже є, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка доповідає про підготовку Росією до нових масованих ударів по території України у ніч на 24 березня.

Про це голова держави сказав у відеозверненні 23 березня, інформує Цензор.НЕТ.

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Про обстріл

"Будь ласка, сьогодні звертайте увагу на сигнали тривоги. Є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар. Відповідні наші розпорядження для ППО вже були. Бережіть, будь ласка, себе та Україну", - зауважив він.

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Ситуація з пальним

Зеленський також говорив з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та керівником Нафтогазу Сергієм Корецьким щодо ситуації в Україні з пальним.

"Урядовці, Нафтогаз та всі інституції мають працювати дуже тісно з учасниками паливного ринку, щоб постачання було без збоїв і щоб суспільство бачило чіткіше, які можливості державної підтримки є. Я вдячний і тим сусідам України, які надійністю співпраці з нами допомагають пройти цей непростий період. Спільні дії та координація завжди допомагають", - сказав президент.

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