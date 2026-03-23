РФ планує розгорнути чотири станції управління БпЛА в Білорусі, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка.
Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
РФ продовжує допомагати Ірану
"Перше: маємо неспростовні дані, що росіяни продовжують надавати розвідувальну інформацію іранському режиму. Росія використовує власні спроможності радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, а також частину даних по взаємодії від партнерів на Близькому Сході", - розповів президент.
Ситуація на фронті
"Друге: ГУР у регулярному форматі надає оцінку ситуації на фронті та внутрішню російську інформацію щодо активності на полі бою", - зазначив Зеленський.
За словами глави держави, російське командування постійно намагається прибільшити досягнення російських військ на передовій і в подальшому використовувати такі перебільшені дані штабу угруповання російського окупаційного контингенту в переговорному процесі.
РФ розгортає станції управління БПЛА в Білорусі
Крім того, Зеленський повідомив, що за наявною інформацією, Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і чотирьох станцій на території Білорусі.
"Будемо реагувати відповідно. Доручив Олегу Іващенку поінформувати партнерів і представників медіа щодо тих даних, які можемо зробити відкритими", - додав Зеленський.
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