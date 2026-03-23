РФ планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в Беларуси, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
РФ продолжает помогать Ирану
"Во-первых: у нас есть неопровержимые данные, что россияне продолжают предоставлять разведывательную информацию иранскому режиму. Россия использует собственные возможности радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также часть данных о взаимодействии от партнеров на Ближнем Востоке", — рассказал президент.
Ситуация на фронте
"Второе: ГУР в регулярном формате предоставляет оценку ситуации на фронте и внутреннюю российскую информацию об активности на поле боя", — отметил Зеленский.
По словам главы государства, российское командование постоянно пытается преувеличить достижения российских войск на передовой и в дальнейшем использовать такие преувеличенные данные штаба группировки российского оккупационного контингента в переговорном процессе.
РФ развертывает станции управления БПЛА в Беларуси
Кроме того, Зеленский сообщил, что, по имеющейся информации, Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и четырех станций на территории Беларуси.
"Будем реагировать соответствующим образом. Поручил Олегу Иващенко проинформировать партнеров и представителей СМИ о тех данных, которые можем обнародовать", — добавил Зеленский.
