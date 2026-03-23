Новости Сотрудничество России и Беларуси
РФ планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в Беларуси, — Зеленский

Зеленский раскрыл детали отчета разведки

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ продолжает помогать Ирану

"Во-первых: у нас есть неопровержимые данные, что россияне продолжают предоставлять разведывательную информацию иранскому режиму. Россия использует собственные возможности радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также часть данных о взаимодействии от партнеров на Ближнем Востоке", — рассказал президент.

Ситуация на фронте

"Второе: ГУР в регулярном формате предоставляет оценку ситуации на фронте и внутреннюю российскую информацию об активности на поле боя", — отметил Зеленский.

По словам главы государства, российское командование постоянно пытается преувеличить достижения российских войск на передовой и в дальнейшем использовать такие преувеличенные данные штаба группировки российского оккупационного контингента в переговорном процессе.

Читайте также: Есть достаточно информации о подготовке новых ударов РФ по нашей энергетике и инфраструктуре, — Зеленский

РФ развертывает станции управления БПЛА в Беларуси

Кроме того, Зеленский сообщил, что, по имеющейся информации, Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и четырех станций на территории Беларуси.

"Будем реагировать соответствующим образом. Поручил Олегу Иващенко проинформировать партнеров и представителей СМИ о тех данных, которые можем обнародовать", — добавил Зеленский.

Читайте также: Россия планирует воспользоваться ситуацией вокруг Ирана, затянуть ее и выйти из-под санкций, — Зеленский

Тобто двушки будуть йти транзитом через Білорусь?
23.03.2026 17:54 Ответить
Потрібно починати знищувати російські війська в Білорусі, військові виробництва, нафтопереробні заводи, електростанції та трансформаторні підстанції.
23.03.2026 18:08 Ответить
У нас вундервафлів повно.

23.03.2026 18:00 Ответить
у кожного тріпла свій бульбулятор
23.03.2026 18:04 Ответить
23.03.2026 18:33 Ответить
Разом с партнерами ЄС мабуть доцільно розробити БпАК, рій спеціальних дронів якого відстежує передачу сигналів керування, пеленгує станції управління БпЛА і за необхідністю припиняє їх за терористичну діяльність з території Білорусі.
23.03.2026 18:02 Ответить
законні цілі + палаццо бульбафюрера.

попередити голову колгоспу щоб не балував

23.03.2026 18:03 Ответить
оце я розумію!
справжній гавнокомандуючий!
особисто керує наступами та видає команди розвідці!
шоу, голобородько генералісімус адміралісімус набирає обертів.
23.03.2026 18:12 Ответить
Голова комісії з нацбезпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі 14 березня 2026 року заявив, що Україна стала «законною ціллю» для Тегерана через допомогу Ізраїлю дронами. нашім шісткам Кремля таке не під силу
23.03.2026 18:30 Ответить
 
 