Голова МЗС Естонії Цахкна засудив нічну атаку на Україну: РФ не має наміру припиняти кампанію терору

Остання масштабна атака Росії на Україну є черговим етапом кампанії терору. Будь-які поступки, які можуть посилити військовий потенціал Кремля, є неприпустимими.

Про це міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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РФ не планує зупинятися

За його словами, жорстокість РФ переходить усі межі.

"Ці атаки є ще одним нагадуванням про те, що РФ не має наміру припиняти свою кампанію терору. Наш тиск не має слабшати", - каже він.

"Кожна поступка лише підживлює військову машину Кремля. Наш обов'язок - зупинити її, рішуче та назавжди", - додав естонський міністр.

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Що передувало?

Як повідомлялося, ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетам: четверо загиблих та десять людей поранено.

Сили ППО ліквідували 58 ворожих ракет та 402 БпЛА.

Президент Зеленський заявив, що основною мішенню РФ була енергетика Київського регіону.

За даними Міненерго, ворог атакував енергетику Києва та області, є відключення у столиці і 6 областях.

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