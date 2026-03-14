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Голова МЗС Естонії Цахкна засудив нічну атаку на Україну: РФ не має наміру припиняти кампанію терору

обстріл 14 березня

Остання масштабна атака Росії на Україну є черговим етапом кампанії терору. Будь-які поступки, які можуть посилити військовий потенціал Кремля, є неприпустимими.

Про це міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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РФ не планує зупинятися 

За його словами, жорстокість РФ переходить усі межі.

"Ці атаки є ще одним нагадуванням про те, що РФ не має наміру припиняти свою кампанію терору. Наш тиск не має слабшати", - каже він.

"Кожна поступка лише підживлює військову машину Кремля. Наш обов'язок - зупинити її, рішуче та назавжди", - додав естонський міністр.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетам: четверо загиблих та десять людей поранено.
  • Сили ППО ліквідували 58 ворожих ракет та 402 БпЛА.
  • Президент Зеленський заявив, що основною мішенню РФ була енергетика Київського регіону.
  • За даними Міненерго, ворог атакував енергетику Києва та області, є відключення у столиці і 6 областях.

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