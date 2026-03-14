Глава МИД Эстонии Цахкна осудил ночную атаку на Украину: РФ не намерена прекращать кампанию террора

Последнее масштабное нападение России на Украину является очередным этапом кампании террора. Любые действия, которые могут усилить военный потенциал Кремля, недопустимы.

Об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил в соцсети X, информирует ,

РФ не планирует останавливаться

По его словам, жестокость РФ переходит все границы.

"Эти атаки являются еще одним напоминанием о том, что РФ не намерена прекращать свою кампанию террора. Наше давление не должно ослабевать", — говорит он.

"Каждая уступка лишь подпитывает военную машину Кремля. Наша обязанность — остановить ее, решительно и навсегда", — добавил эстонский министр.

Что предшествовало?

Как сообщалось, враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами: четверо погибших и десять человек ранены.

Силы ПВО ликвидировали 58 вражеских ракет и 402 БПЛА.

Президент Зеленский заявил, что основной целью РФ была энергетика Киевского региона.

По данным Минэнерго, враг атаковал энергетику Киева и области, в столице и 6 областях наблюдаются отключения.

