РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8754 посетителя онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
932 4

Глава МИД Эстонии Цахкна осудил ночную атаку на Украину: РФ не намерена прекращать кампанию террора

обстрел 14 марта

Последнее масштабное нападение России на Украину является очередным этапом кампании террора. Любые действия, которые могут усилить военный потенциал Кремля, недопустимы.

Об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил в соцсети X, информирует ,

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ не планирует останавливаться 

По его словам, жестокость РФ переходит все границы.

"Эти атаки являются еще одним напоминанием о том, что РФ не намерена прекращать свою кампанию террора. Наше давление не должно ослабевать", — говорит он.

"Каждая уступка лишь подпитывает военную машину Кремля. Наша обязанность — остановить ее, решительно и навсегда", — добавил эстонский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удары РФ по железной дороге: раненые работники в Харьковской области. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами: четверо погибших и десять человек ранены.
  • Силы ПВО ликвидировали 58 вражеских ракет и 402 БПЛА.
  • Президент Зеленский заявил, что основной целью РФ была энергетика Киевского региона.
  • По данным Минэнерго, враг атаковал энергетику Киева и области, в столице и 6 областях наблюдаются отключения.

Читайте также: Россияне нанесли удар по Днепропетровской области: один человек погиб, шестеро ранены

Автор: 

обстрел (15305) россия (22517) Цахкна Маргус (103)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
почему рыжий не хочет ударить по путлеру? Хорошо бы наклепал его, чтобы тот забыл, что такое война да и всё
показать весь комментарий
14.03.2026 16:18 Ответить
Дружбанів не б'ють.
показать весь комментарий
14.03.2026 16:46 Ответить
Більше цікавить, чому чорнявий ще жодного фламіндіча на москву не відправив.
показать весь комментарий
14.03.2026 17:33 Ответить
"Кожна поступка лише підживлює військову машину Кремля. Наш обов'язок - зупинити її, рішуче та назавжди", - додав естонський міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3605265

Який рішучий естонець попався...
показать весь комментарий
14.03.2026 17:32 Ответить
 
 