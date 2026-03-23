Россияне могут готовить массированный удар по Украине. Соответствующие распоряжения для ПВО уже есть, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что разведка сообщает о подготовке России к новым массированным ударам по территории Украины в ночь на 24 марта.
Об этом глава государства сказал в видеообращении 23 марта, сообщает Цензор.НЕТ.
Об обстреле
"Пожалуйста, сегодня обращайте внимание на сигналы тревоги. Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар. Соответствующие наши распоряжения для ПВО уже были. Берегите, пожалуйста, себя и Украину", — отметил он.
Ситуация с топливом
Зеленский также беседовал с премьер-министром Юлией Свириденко и руководителем "Нафтогаза" Сергеем Корецким о ситуации в Украине с топливом.
"Члены правительства, "Нафтогаз" и все институты должны работать в тесном контакте с участниками топливного рынка, чтобы поставки шли без сбоев и чтобы общество четче видело, какие возможности государственной поддержки существуют. Я благодарен и тем соседям Украины, которые надежным сотрудничеством с нами помогают пройти этот непростой период. Совместные действия и координация всегда помогают", — сказал президент.
- Ранее Зеленский заявил, что украинская разведка узнала о планах России развернуть новые наземные станции управления беспилотниками дальнего действия на временно оккупированной территории Украины, а также четыре станции на территории Беларуси.
а в чьом разніца окрім зросту і возрасту ?
Не було раніше розпоряджень для ППО збивати всю ту срань.
А зараз розпорядження є.
Радійте і дякуйте Найвеличнішому. А ви, як нелюди якісь невдячні.
Найвеличніший дав розпорядження і проблема з обстрілом зникла.