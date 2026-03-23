Россияне могут готовить массированный удар по Украине. Соответствующие распоряжения для ПВО уже есть, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что разведка сообщает о подготовке России к новым массированным ударам по территории Украины в ночь на 24 марта.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 23 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

Об обстреле

"Пожалуйста, сегодня обращайте внимание на сигналы тревоги. Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар. Соответствующие наши распоряжения для ПВО уже были. Берегите, пожалуйста, себя и Украину", — отметил он.

Ситуация с топливом

Зеленский также беседовал с премьер-министром Юлией Свириденко и руководителем "Нафтогаза" Сергеем Корецким о ситуации в Украине с топливом.

"Члены правительства, "Нафтогаз" и все институты должны работать в тесном контакте с участниками топливного рынка, чтобы поставки шли без сбоев и чтобы общество четче видело, какие возможности государственной поддержки существуют. Я благодарен и тем соседям Украины, которые надежным сотрудничеством с нами помогают пройти этот непростой период. Совместные действия и координация всегда помогают", — сказал президент.

  • Ранее Зеленский заявил, что украинская разведка узнала о планах России развернуть новые наземные станции управления беспилотниками дальнего действия на временно оккупированной территории Украины, а также четыре станции на территории Беларуси.

Ракети стій! раз два!
показать весь комментарий
23.03.2026 21:08 Ответить
Я так зрозумів що без верховного ППО не стріляє
показать весь комментарий
23.03.2026 21:09 Ответить
моя дружина інколи співає пісно : "А бєз мєня, а бєз мєня здесь нічего би не стояло..."

https://www.youtube.com/watch?v=ho7sjbTCHyA&list=RDho7sjbTCHyA&start_radio=1
показать весь комментарий
23.03.2026 21:15 Ответить
Без нього і сонце не всходить, шо там ті ракети.
показать весь комментарий
23.03.2026 21:19 Ответить
А якби на його місці був якийсь дурачок?
показать весь комментарий
23.03.2026 21:20 Ответить
Трамп ?

а в чьом разніца окрім зросту і возрасту ?
показать весь комментарий
23.03.2026 21:25 Ответить
Млть, тільки но, мангал прибрав...
показать весь комментарий
23.03.2026 21:09 Ответить
Слава зе-Богу, ми врятовані!
показать весь комментарий
23.03.2026 21:11 Ответить
Всі на стрьомі? - ми ж в боргу не залишимось? - доб"єм приморськ в ленінградській обл?
показать весь комментарий
23.03.2026 21:12 Ответить
ще спеціалістів відправив до ізраїлю?
показать весь комментарий
23.03.2026 21:13 Ответить
А то без розпорядження боневтіка ППО не знало що робити.
показать весь комментарий
23.03.2026 21:16 Ответить
Пі*добол дешевий!
показать весь комментарий
23.03.2026 21:18 Ответить
За "послуги" якого ми, на жаль, ще довго платитимемо...
показать весь комментарий
23.03.2026 21:24 Ответить
піськограй дав команду ракетами збивати...
показать весь комментарий
23.03.2026 21:21 Ответить
Опять нам вещает искусственный интеллект. Потому что естественный там давно пронюхан.
показать весь комментарий
23.03.2026 21:22 Ответить
Ви ото як дурні тут пишете.

Не було раніше розпоряджень для ППО збивати всю ту срань.

А зараз розпорядження є.

Радійте і дякуйте Найвеличнішому. А ви, як нелюди якісь невдячні.

Найвеличніший дав розпорядження і проблема з обстрілом зникла.
показать весь комментарий
23.03.2026 21:23 Ответить
Це ти для того відправив нашу ППО на Близький Схід?
показать весь комментарий
23.03.2026 21:25 Ответить
Найкраще ППО для столиці - це Зеленський в Києві!
показать весь комментарий
23.03.2026 21:27 Ответить
Все. Спіть спокійно. ППО дістало розпорядження від Зеленского!
показать весь комментарий
23.03.2026 21:29 Ответить
щоб не трапилось - винен Порошенко і Кличко .. і західні партнери
показать весь комментарий
23.03.2026 21:29 Ответить
Пукін тобі по секретній лінії нашептав що буде? От не вірю що він нічого про це не знає.
показать весь комментарий
23.03.2026 21:29 Ответить
А можна помовчати президенту Невже 95 квартал невилікований?
показать весь комментарий
23.03.2026 21:32 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2026 21:35 Ответить
Треба їбашити на випередження. А, їбашити немає чим. Забув... 5й рік, а їбанути нормально досі немає чим..
показать весь комментарий
23.03.2026 21:36 Ответить
Дбайливий наш!) Головне, що вчасно став попереджати!
показать весь комментарий
23.03.2026 21:37 Ответить
Без зелених розпоряджень вже і антидрон не взлітає, кулемет не стріляє та сонце не сходить. Незамінний ти ********** всесвіту.
показать весь комментарий
23.03.2026 21:38 Ответить
 
 