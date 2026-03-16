Число жертв атаки РФ на Киевщину 14 марта возросло до 6: в больнице умер мужчина

Киевская область под ударом РФ

В больнице от ранений, полученных во время массированного вражеского обстрела Киевской области в ночь на 14 марта, умер мужчина 1981 года рождения.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Новая жертва

Как отмечается, врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

"Это уже шестая жертва той террористической атаки врага на Киевскую область", - уточнил глава области.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами: есть жертвы и раненые.
  • Силы ПВО ликвидировали 58 вражеских ракет и 402 БПЛА.
  • Президент Зеленский заявил, что основной целью РФ была энергетика Киевского региона.
  • По данным Минэнерго, враг атаковал энергетику Киева и области, в столице и 6 областях наблюдаются отключения.

