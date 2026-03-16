Кількість жертв атаки РФ на Київщину 14 березня зросла до 6: у лікарні помер чоловік

У лікарні від поранень, отриманих під час масованого ворожого обстрілу Київщини в ніч на 14 березня, помер чоловік 1981 року народження.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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Нова жертва

Як зазначається, лікарі до останнього боролися за його життя, але врятувати його не вдалося.

"Це вже шоста жертва тієї терористичної атаки ворога на Київщину", - уточнив очільник області.

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Що передувало?

Як повідомлялося, ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетам: є жертви та поранені.

Сили ППО ліквідували 58 ворожих ракет та 402 БпЛА.

Президент Зеленський заявив, що основною мішенню РФ була енергетика Київського регіону.

За даними Міненерго, ворог атакував енергетику Києва та області, є відключення у столиці і 6 областях.

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