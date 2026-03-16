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Кількість жертв атаки РФ на Київщину 14 березня зросла до 6: у лікарні помер чоловік

київщина під ударом РФ

У лікарні від поранень, отриманих під час масованого ворожого обстрілу Київщини в ніч на 14 березня, помер чоловік 1981 року народження.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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Нова жертва

Як зазначається, лікарі до останнього боролися за його життя, але врятувати його не вдалося.

"Це вже шоста жертва тієї терористичної атаки ворога на Київщину", - уточнив очільник області.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетам: є жертви та поранені.
  • Сили ППО ліквідували 58 ворожих ракет та 402 БпЛА.
  • Президент Зеленський заявив, що основною мішенню РФ була енергетика Київського регіону.
  • За даними Міненерго, ворог атакував енергетику Києва та області, є відключення у столиці і 6 областях.

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Київська область (4649) жертви (1995)
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