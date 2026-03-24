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Новини Удар росіян по Полтавщині
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Атака на Полтавщину: 2 загиблих і 12 поранених, у реанімації - 5-річна дитина (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 24 березня російські загарбники масовано атакували Полтавщину. Є загиблі та постраждалі, зафіксовано пошкодження житлових будинків та готелю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

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Станом на 03:25 у Полтавській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків і готелю. Внаслідок ударів виникли пожежі, на місцях подій працюють усі екстрені служби.

"Унаслідок атаки двоє людей загинули, семеро отримали травми. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", - повідомив Дяківнич.

Станом на 4:00 кількість травмованих збільшилася до одинадцяти людей.

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Перші наслідки атаки

Секретар Полтавської міської ради повідомила, що внаслідок атаки постраждала дитини. Медики надають усю необхідну допомогу.

В громаді фіксуються руйнування різного ступеня, як приватного сектору, так і багатоквартирних будинків.

Оновлення

Унаслідок ворожого удару зафіксовано прямі влучання та падіння уламків ворожих ракет та БпЛА на 4 локаціях. 

За інформацією прокуратури, травми різного ступеня отримали 12 людей, серед яких п'ятирічна дитина. Вона перебуває у реанімації. 

У місті Полтаві та Полтавському районі пошкоджено 9-поверхівку, приватні житлові будинки, покрівлю готелю та виробничі будівлі непрацюючого підприємства.

Унаслідок атаки на Полтавщині пошкоджено житлові будинки та готель, виникли пожежі.
Унаслідок атаки на Полтавщині пошкоджено житлові будинки та готель, виникли пожежі.
Унаслідок атаки на Полтавщині пошкоджено житлові будинки та готель, виникли пожежі.
Унаслідок атаки на Полтавщині пошкоджено житлові будинки та готель, виникли пожежі.
Унаслідок атаки на Полтавщині пошкоджено житлові будинки та готель, виникли пожежі.
Унаслідок атаки на Полтавщині пошкоджено житлові будинки та готель, виникли пожежі.

Автор: 

обстріл (34761) Полтавська область (1417) Полтавський район (136)
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Топ коментарі
+9
Чомусь не пишуть, це шахеди чи ні. Бо якщо так, є до захисника країн Затоки потужнє запитання.
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24.03.2026 07:12 Відповісти
+5
Ви ще не зрозуміли що ЗЕлі похєр на Україну ? Цій зеленій паскуді більш важливий особистий гешефт за поставку дронів і екіпажів для захисту країн Затоки .
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24.03.2026 07:53 Відповісти
+5
А пан не подумав, що можливо у ЛІДОРА в країнах Перської Затоки є коштовна нерухомість, яку конче необхідно захищати?!
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24.03.2026 09:20 Відповісти

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