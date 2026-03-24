Атака на Полтавщину: 2 загиблих і 12 поранених, у реанімації - 5-річна дитина (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 24 березня російські загарбники масовано атакували Полтавщину. Є загиблі та постраждалі, зафіксовано пошкодження житлових будинків та готелю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

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Станом на 03:25 у Полтавській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків і готелю. Внаслідок ударів виникли пожежі, на місцях подій працюють усі екстрені служби.

"Унаслідок атаки двоє людей загинули, семеро отримали травми. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", - повідомив Дяківнич.

Станом на 4:00 кількість травмованих збільшилася до одинадцяти людей.

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Перші наслідки атаки

Секретар Полтавської міської ради повідомила, що внаслідок атаки постраждала дитини. Медики надають усю необхідну допомогу.

В громаді фіксуються руйнування різного ступеня, як приватного сектору, так і багатоквартирних будинків.

Оновлення

Унаслідок ворожого удару зафіксовано прямі влучання та падіння уламків ворожих ракет та БпЛА на 4 локаціях.

За інформацією прокуратури, травми різного ступеня отримали 12 людей, серед яких п'ятирічна дитина. Вона перебуває у реанімації.

У місті Полтаві та Полтавському районі пошкоджено 9-поверхівку, приватні житлові будинки, покрівлю готелю та виробничі будівлі непрацюючого підприємства.











