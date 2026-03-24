Ночная атака РФ: под ударом - 11 областей, погибли 4 человека, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ходе массированного удара России зафиксированы разрушения в 11 областях, погибли 4 человека, десятки получили ранения, повреждены жилые дома и транспорт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Продолжаются восстановительные работы после массированной российской атаки ночью в наших регионах. В Запорожье и Полтаве повреждены обычные многоэтажки, были пожары. Почти 40 дронов запустили по Шостке в Сумской области. В Слатино на Харьковщине ударили дроном по электропоезду. Всего повреждения зафиксированы в 11 областях. На данный момент известно, что четыре человека, к сожалению, погибли во время атаки. Мои соболезнования родным и близким. Еще десятки ранены, среди них есть дети", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что РФ атаковала Украину более чем 390 ударными дронами и 34 ракетами различных типов – баллистическими, крылатыми, КАБами.

"Эти цифры однозначно говорят о том, что нужно больше защищать жизнь от российских ударов. Важно продолжать поддержку Украины. Важно, чтобы все договоренности по ПВО выполнялись своевременно. И важно, чтобы Европа смогла производить необходимое количество ракет для ПВО, чтобы защититься от любых угроз.

Спасибо всем, кто помогает усиливать защиту украинского неба", – подчеркнул президент Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ выпустила 34 ракеты и 392 БПЛА по Украине: ПВО обезвредила 25 ракет и 365 беспилотников. ИНФОГРАФИКА

Что предшествовало?

В ночь на 24 марта российские захватчики нанесли комбинированный массированный удар. Враг нанес удар по территории Украины беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами.

Российские беспилотники атаковали Одессу вечером 23 марта, в результате чего в отдельных районах города было зафиксировано отключение электроэнергии. Энергетическая инфраструктура региона подверглась перебоям после ударов.

Под массированным ударом врага находилась Полтавщина. В результате ударов возникли пожары, на местах происшествий работают все экстренные службы, погибли два человека, еще 11 получили ранения.

Запорожье россияне атаковали ракетами и ударными беспилотниками. В городе раздались взрывы, возникли пожары и зафиксированы значительные разрушения. Один человек погиб, девять - ранены.

Также под вражеской атакой оказалась и Винницкая область. В результате обстрела пострадали 9 жилых домов.