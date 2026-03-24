Новости Атака на Запорожье
Враг нанес комбинированный удар по Запорожью: один человек погиб, пять - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 24 марта российские захватчики атаковали Запорожье ракетами и ударными беспилотниками. В городе раздались взрывы, возникли пожары и зафиксированы значительные разрушения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

Первые сообщения о последствиях ударов появились около 02:30. Федоров сообщил об одном раненом. Впоследствии поступала информация о новых разрушениях, в частности о повреждении торгового объекта и попадании дрона в многоквартирный дом.

По состоянию на 3:02 количество раненых возросло до двух. Впоследствии стало известно о третьем.

"В результате вражеской атаки в Запорожье разрушены и повреждены многоквартирные и частные дома, а также нежилые здания", - написал Федоров.

По уточненным данным, в результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В городе повреждены как минимум шесть многоквартирных и два частных дома, магазин, нежилые здания и объект промышленной инфраструктуры.

Последствия вражеской атаки

Удар по Запорожью: погибший, пятеро раненых и пожары
Удар по Запорожью: погибший, пятеро раненых и пожары
Удар по Запорожью: погибший, пятеро раненых и пожары
Удар по Запорожью: погибший, пятеро раненых и пожары
Удар по Запорожью: погибший, пятеро раненых и пожары
Удар по Запорожью: погибший, пятеро раненых и пожары
Удар по Запорожью: погибший, пятеро раненых и пожары
Удар по Запорожью: погибший, пятеро раненых и пожары
Удар по Запорожью: погибший, пятеро раненых и пожары
Удар по Запорожью: погибший, пятеро раненых и пожары
Удар по Запорожью: погибший, пятеро раненых и пожары
Удар по Запорожью: погибший, пятеро раненых и пожары
Удар по Запорожью: погибший, пятеро раненых и пожары
Удар по Запорожью: погибший, пятеро раненых и пожары

Так, було дуже багато.
24.03.2026 06:40 Ответить
Шпігельшнауцер от-от відправить балістіку комбіновану дронами на Москву.
24.03.2026 07:13 Ответить
24.03.2026 08:29 Ответить
Це вночі літали шахеди ... то таке , тут вдень буває ці шахеди вільно літають над містом , як ворони.

Але нарід у Запоріжжі дуже свідомий , мужньо переносить мацковитські обстріли , продовжує підтримувати ЛІДОРА та його рішення направити українських спеціалістів з дронами-перехоплювачами до арабських країн Перської Затоки захищати безпеку арабських шейхів та їх підданих ... ЛІДОР дуже переймається безпекою громадян інших країн, бо він дуже чутливий.
24.03.2026 09:07 Ответить
 
 