Ворог завдав комбінованого удару по Запоріжжю: одна людина загинула, 12 - поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Вночі 24 березня російські загарбники атакували Запоріжжя ракетами та ударними безпілотниками. У місті пролунали вибухи, виникли пожежі та зафіксовано значні руйнування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Перші повідомлення про наслідки ударів з’явилися близько 02:30. Федоров повідомив про одного пораненого. Згодом надходила інформація про нові руйнування, зокрема пошкодження торгового об’єкта та влучання дрона у багатоквартирний будинок.

Станом на 3:02 кількість поранених зросла до двох. Згодом стало відомо про третього.

"Внаслідок ворожої атаки у Запоріжжі зруйновані та пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки,а також нежитлові будівлі", - написав Федоров.

За уточненими даними, внаслідок атаки загинула одна людина, ще п’ятеро отримали поранення. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

У місті пошкоджено щонайменше шість багатоквартирних і два приватних будинки, магазин, нежитлові будівлі та об’єкт промислової інфраструктури.

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Оновлення

Близько 02:30 ворог спочатку застосував ударні безпілотники, а згодом — балістичні ракети.

За попередніми даними, спочатку місто атакували шість дронів, після чого було завдано удару п’ятьма балістичними ракетами. Під вогнем опинилися житлові квартали та об’єкти інфраструктури.

Унаслідок атаки зафіксовано значні руйнування:

20 багатоповерхових будинків

6 приватних осель

магазин

нежитлові будівлі та підприємства

Один із пошкоджених будинків розташований поруч із тим, який раніше був зруйнований внаслідок обстрілів і нещодавно відновлений. Мешканці лише повернулися до своїх квартир після відбудови.

Інформація щодо постраждалих і масштаби руйнувань уточнюються. На місцях працюють екстрені служби.

"Збільшилась кількість постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки.

Вже 12 людей звернулись за допомогою до медиків", - зазначив Федоров.

Наслідки ворожої атаки



























