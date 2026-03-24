Новости Атака шахедов на Киев
Взрывы прогремели в Киеве и области: РФ массированно атакует беспилотниками

Взрывы прогремели в Киеве и области 24 марта: что известно?

В Киеве и области раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Воздушные силы предупредили о большом количестве БПЛА в разных регионах Украины.

Так, вражеские беспилотники фиксируются в центре Сумской области, на севере и западе Черниговской области, на севере и в центре Киевской области, в центре и на западе Черкасской области, на севере и юге Винницкой области, на юге и западе Кировоградской области, на севере Херсонской области, на северо-востоке Николаевской области.

Также там сообщили о движении БПЛА на Киев с севера.

Читайте также: Ночной обстрел РФ: ПВО перехватила практически все крылатые ракеты

Читайте: Восстановление энергетики: Евросоюз выделит 22 миллиона евро на теплоснабжение Киева

Поки найкращі групи безпілотних систем захищають Оман - по Києву прилітає.
24.03.2026 13:44 Ответить
С утра летают. Ну хоть в Дубае спокойно.
24.03.2026 14:23 Ответить
Допомога арабам тощо то звісно не погано, але чому за наш рахунок? Чудово могли б вони навчатись у нас одночасно практикуючись на тіх же шахедах з геранями.
24.03.2026 14:25 Ответить
 
 