Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Росія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 17:36 - Повідомлялося про БпЛА на Суми з півночі, а також ворожі безпілотники на Чугуїв з півночі

О 17:57 - Рух ворожих БпЛА:

На сході Львівщини курсом на Золочів.

На сході Сумщини курсом на Угроїди.

На півночі Харківщини курсом на Старий Салтів.

Оновлена інформація

О 18:28 - БпЛА на Тернопіль із заходу.

Оновлена інформація

О 18:42 - Миколаївщина: БпЛА курсом на Новий Буг.

Оновлена інформація

О 19:08 - БпЛА на Одещину з Чорного моря.

О 19:45 - БпЛА у напрямку Запоріжжя.

О 19:58 - БпЛА над Сумами.

Оновлена інформація

О 20:27 - Група БпЛА із Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.

О 20:38 - Чернігівщина: БпЛА курсом на Чернігів, Седнів, Мену.

О 20:46 - БпЛА у напрямку Дніпра.

О 21:06 - Харківщина: БпЛА у напрямку Змієва, Чугуєва. Сумщина: БпЛА курсом на Шостку, Глухів.

Оновлена інформація

О 22:03 - Групи БпЛА із Сумщини та Харківщини у напрямку Полтавщини.

О 22:14 - БпЛА у напрямку Кривого Рогу.

О 22:18 - Група БпЛА курсом на Павлоград.

Оновлена інформація

О 22:25 - Полтавщина: БпЛА у напрямку Миргорода.

О 23:12 - Група БпЛА курсом на Харків.

Оновлена інформація

О 23:14 - КАБи на Запоріжжя.

О 23:24 - БпЛА курсом на Суми.

О 00:00 - Групи ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря у бік Одещини та Миколаївщини.

О 00:29 - Одещина: БпЛА курсом на Південне, Чорноморське.

О 00:54 - БпЛА курсом на Дніпро.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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