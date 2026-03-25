Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Росія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 17:36 - Повідомлялося про БпЛА на Суми з півночі, а також ворожі безпілотники на Чугуїв з півночі
О 17:57 - Рух ворожих БпЛА:
- На сході Львівщини курсом на Золочів.
- На сході Сумщини курсом на Угроїди.
- На півночі Харківщини курсом на Старий Салтів.
Оновлена інформація
О 18:28 - БпЛА на Тернопіль із заходу.
Оновлена інформація
О 18:42 - Миколаївщина: БпЛА курсом на Новий Буг.
Оновлена інформація
О 19:08 - БпЛА на Одещину з Чорного моря.
О 19:45 - БпЛА у напрямку Запоріжжя.
О 19:58 - БпЛА над Сумами.
Оновлена інформація
О 20:27 - Група БпЛА із Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.
О 20:38 - Чернігівщина: БпЛА курсом на Чернігів, Седнів, Мену.
О 20:46 - БпЛА у напрямку Дніпра.
О 21:06 - Харківщина: БпЛА у напрямку Змієва, Чугуєва. Сумщина: БпЛА курсом на Шостку, Глухів.
Оновлена інформація
О 22:03 - Групи БпЛА із Сумщини та Харківщини у напрямку Полтавщини.
О 22:14 - БпЛА у напрямку Кривого Рогу.
О 22:18 - Група БпЛА курсом на Павлоград.
Оновлена інформація
О 22:25 - Полтавщина: БпЛА у напрямку Миргорода.
О 23:12 - Група БпЛА курсом на Харків.
Оновлена інформація
О 23:14 - КАБи на Запоріжжя.
О 23:24 - БпЛА курсом на Суми.
О 00:00 - Групи ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря у бік Одещини та Миколаївщини.
О 00:29 - Одещина: БпЛА курсом на Південне, Чорноморське.
О 00:54 - БпЛА курсом на Дніпро.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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