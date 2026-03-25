УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9957 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
7 670 28

Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Атака шахедів 24 березня

Росія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 17:36 - Повідомлялося про БпЛА на Суми з півночі, а також ворожі безпілотники на Чугуїв з півночі

О 17:57 - Рух ворожих БпЛА: 

  • На сході Львівщини курсом на Золочів.
  • На сході Сумщини курсом на Угроїди.
  • На півночі Харківщини курсом на Старий Салтів.

Оновлена інформація

О 18:28 - БпЛА на Тернопіль із заходу.

Оновлена інформація

О 18:42 - Миколаївщина: БпЛА курсом на Новий Буг.

Оновлена інформація

О 19:08 - БпЛА на Одещину з Чорного моря.

О 19:45 -  БпЛА у напрямку Запоріжжя.

О 19:58 - БпЛА над Сумами.

Оновлена інформація

О 20:27 - Група БпЛА із Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.

О 20:38 - Чернігівщина: БпЛА курсом на Чернігів, Седнів, Мену.

О 20:46 - БпЛА у напрямку Дніпра.

О 21:06 - Харківщина: БпЛА у напрямку Змієва, Чугуєва. Сумщина: БпЛА курсом на Шостку, Глухів.

Оновлена інформація

О 22:03 - Групи БпЛА із Сумщини та Харківщини у напрямку Полтавщини.

О 22:14 - БпЛА у напрямку Кривого Рогу.

О 22:18 -  Група БпЛА курсом на Павлоград.

Оновлена інформація

О 22:25 - Полтавщина: БпЛА у напрямку Миргорода.

О 23:12 -  Група БпЛА курсом на Харків.

Оновлена інформація

О 23:14 - КАБи на Запоріжжя.

О 23:24 - БпЛА курсом на Суми.

О 00:00 - Групи ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря у бік Одещини та Миколаївщини.

О 00:29 - Одещина: БпЛА курсом на Південне, Чорноморське.

О 00:54 - БпЛА курсом на Дніпро.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Також читайте: Рашисти атакували центр Львова: є поранені, пошкоджено житловий будинок (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

обстріл (34786) атака (1721) дрони (8574) Шахед (2301)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Особливо ти захищаєш..)))
показати весь коментар
24.03.2026 18:49 Відповісти
+8
іди своїм москворотим друзякам проповіді читай...
показати весь коментар
24.03.2026 19:13 Відповісти
+7
Ми ж весь Світ захищаємо ,крім самих себе .хвовора зелена мерзота з манією величі.
показати весь коментар
24.03.2026 18:42 Відповісти

Завантаження...

 
 