БПЛА, залетевший с территории РФ, взорвался в Латвии

Военно-воздушные силы Латвии зафиксировали нарушение воздушного пространства страны неизвестным беспилотником, залетевшим с территории РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Системы раннего предупреждения зафиксировали звук, похожий на взрыв, в районе Краслава.

На месте инцидента находятся представители Вооруженных сил, полиции и подразделений Госпограничной службы.

Известно об обнаружении обломков БПЛА.

"Дальнейших угроз безопасности гражданского населения и воздушному пространству Латвии не выявлено. Никто из мирных жителей не пострадал, а гражданской инфраструктуре не нанесен никакой ущерб. Обстоятельства инцидента расследуются", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

В ночь на 23 марта в Варенском районе Литвы произошел взрыв неизвестного беспилотника, который упал в озеро возле села Лависас. Военные страны предположили, что дрон мог залететь из Беларуси.

Впоследствии премьер-министр Ругинене подтвердила, что дрон был украинским и сбился с курса.

