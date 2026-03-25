БПЛА, залетевший с территории РФ, взорвался в Латвии
Военно-воздушные силы Латвии зафиксировали нарушение воздушного пространства страны неизвестным беспилотником, залетевшим с территории РФ.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Системы раннего предупреждения зафиксировали звук, похожий на взрыв, в районе Краслава.
На месте инцидента находятся представители Вооруженных сил, полиции и подразделений Госпограничной службы.
Известно об обнаружении обломков БПЛА.
"Дальнейших угроз безопасности гражданского населения и воздушному пространству Латвии не выявлено. Никто из мирных жителей не пострадал, а гражданской инфраструктуре не нанесен никакой ущерб. Обстоятельства инцидента расследуются", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- В ночь на 23 марта в Варенском районе Литвы произошел взрыв неизвестного беспилотника, который упал в озеро возле села Лависас. Военные страны предположили, что дрон мог залететь из Беларуси.
- Впоследствии премьер-министр Ругинене подтвердила, что дрон был украинским и сбился с курса.
