Новости Падение дронов в Латвии
БПЛА, залетевший с территории РФ, взорвался в Латвии

На территории Латвии взорвался дрон, залетевший из РФ

Военно-воздушные силы Латвии зафиксировали нарушение воздушного пространства страны неизвестным беспилотником, залетевшим с территории РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Системы раннего предупреждения зафиксировали звук, похожий на взрыв, в районе Краслава.

На месте инцидента находятся представители Вооруженных сил, полиции и подразделений Госпограничной службы. 

Известно об обнаружении обломков БПЛА.

"Дальнейших угроз безопасности гражданского населения и воздушному пространству Латвии не выявлено. Никто из мирных жителей не пострадал, а гражданской инфраструктуре не нанесен никакой ущерб. Обстоятельства инцидента расследуются", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • В ночь на 23 марта в Варенском районе Литвы произошел взрыв неизвестного беспилотника, который упал в озеро возле села Лависас. Военные страны предположили, что дрон мог залететь из Беларуси.
  • Впоследствии премьер-министр Ругинене подтвердила, что дрон был украинским и сбился с курса.

Все починається з цього - спочатку залітають, потім вибухають - реакції 0. Потім заходить піхота...
25.03.2026 08:37 Ответить
звук, схожий на вибух шуба дуба
25.03.2026 08:37 Ответить
Ну залетів. Ну вибухнув. І що далі?
25.03.2026 08:43 Ответить
А далі поза страуса .
25.03.2026 08:56 Ответить
Потужні рішучі Відосики.
Весь світ, ЄС, нато, і голівуд рішуче стять поруч з 🇺🇦
Стоять і курять бамбук, внєпоняткє
25.03.2026 09:07 Ответить
Гена запитуе: Чебурашка, не знаеш, що там упало?
-Це моя пижама!
-A чому так голосно?
-Я не встиг з неї вилізти!
25.03.2026 08:54 Ответить
"Дрон був український" - заява влади Латвії
25.03.2026 09:00 Ответить
Треба написати новий параграф Статуту нато ))) щоб не поспішали читати 5 §
25.03.2026 09:05 Ответить
§1 - Перед тим як продовжите це читати Статут НАТО та псувати собі нерви, - покуріть, випийте кави, перевірте заповіт, сходіть з дружиною в театр і т.д...
25.03.2026 09:12 Ответить
 
 