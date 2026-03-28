Страны Балтии призвали НАТО усилить их оборону после инцидентов с дронами, — заявление

Латвия, Литва и Эстония опубликовали совместное заявление, в котором призвали НАТО усилить оборону восточного фланга и ПВО после падения дронов на их территории.

Что заявили страны?

В заявлении страны подчеркнули непоколебимую поддержку оборонительных операций Украины против России и законное право Украины на самооборону.

"Эти инциденты подчеркивают насущную необходимость продолжать повышать нашу готовность и инвестировать в оборонный потенциал. Страны Балтии инвестируют не менее 5% ВВП в оборону. Мы уделяем приоритетное внимание закупке средств противовоздушной обороны и разработке систем беспилотников и борьбы с ними, а также акустических датчиков", — говорится в заявлении.

Страны Балтии отметили, что "хотя миссия НАТО "Восточный страж" продемонстрировала свою ценность, усилия НАТО по усилению противовоздушной обороны, включая противодействие беспилотникам, необходимо ускорить, в частности, следует срочно усилить возможности, необходимые для эффективного обнаружения и перехвата".

"Текущее присутствие самолетов и систем противовоздушной обороны НАТО в странах Балтии должно быть сохранено и дополнительно усилено для противодействия всем воздушным угрозам, включая беспилотные летательные аппараты", — говорится в заявлении.

Кроме того, страны подчеркнули "необходимость значительного увеличения и целевого финансирования обороны ЕС в долгосрочной перспективе, в частности для укрепления восточной границы с помощью таких инициатив, как "Восточный фланговый контроль" и "Европейская инициатива по защите от беспилотников"".

Читайте также: Беспилотник, упавший в Литве, был украинским. Он сбился с курса, — премьер Ругинене

Что предшествовало?

Читайте также: Падение дронов в Балтии — вина России, — Певкур

Топ комментарии
+3
Нато дасть їм подвійну порцію обісцянок підтримки, кожному
28.03.2026 20:11 Ответить
+1
Так ніби вони не члени нато((Виділіть гроші ,створіть додаткові сили,а не чекайти ухвалення з Брюсселю(Що ,як москалі рушать,то зателефонуєте спитати чи задіювати 5 статтю?((((Ніхто ж не забороняє членам Нати на свій росзсуд організовувати свою оборону також(((
28.03.2026 20:12 Ответить
+1
І цілий вагон з конвертами! В конвертах Потужне занепокоєння на всі випадки!!
28.03.2026 20:14 Ответить
А трамп хоче назвати Протоку біля Ірану на свою честь!! Потужна відповідь на всі зазіхання
28.03.2026 20:12 Ответить
Другою затокою свиней?)))))
28.03.2026 20:15 Ответить
Планета Трампогонія, розумне життя знищено... Потенційно може бути заселена роботами
28.03.2026 20:17 Ответить
Більше оптимізму)Осінню вибори,а там 3 роки правління,а 4й то вже передвиборчий знову))Може не доживе,або його посадют)))
28.03.2026 20:18 Ответить
