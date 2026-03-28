Страны Балтии призвали НАТО усилить их оборону после инцидентов с дронами, — заявление

Латвия, Литва и Эстония опубликовали совместное заявление, в котором призвали НАТО усилить оборону восточного фланга и ПВО после падения дронов на их территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на совместное заявление стран.

Что заявили страны?

В заявлении страны подчеркнули непоколебимую поддержку оборонительных операций Украины против России и законное право Украины на самооборону.

"Эти инциденты подчеркивают насущную необходимость продолжать повышать нашу готовность и инвестировать в оборонный потенциал. Страны Балтии инвестируют не менее 5% ВВП в оборону. Мы уделяем приоритетное внимание закупке средств противовоздушной обороны и разработке систем беспилотников и борьбы с ними, а также акустических датчиков", — говорится в заявлении.

Страны Балтии отметили, что "хотя миссия НАТО "Восточный страж" продемонстрировала свою ценность, усилия НАТО по усилению противовоздушной обороны, включая противодействие беспилотникам, необходимо ускорить, в частности, следует срочно усилить возможности, необходимые для эффективного обнаружения и перехвата".

"Текущее присутствие самолетов и систем противовоздушной обороны НАТО в странах Балтии должно быть сохранено и дополнительно усилено для противодействия всем воздушным угрозам, включая беспилотные летательные аппараты", — говорится в заявлении.

Кроме того, страны подчеркнули "необходимость значительного увеличения и целевого финансирования обороны ЕС в долгосрочной перспективе, в частности для укрепления восточной границы с помощью таких инициатив, как "Восточный фланговый контроль" и "Европейская инициатива по защите от беспилотников"".

Что предшествовало?

Напомним, что утром 25 марта Военно-воздушные силы Латвии зафиксировали нарушение воздушного пространства страны неизвестным беспилотником, залетевшим с территории РФ.

Впоследствии премьер-министр Ругинене подтвердила, что дрон был украинским и сбился с курса.

