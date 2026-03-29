США могут вывести войска из Германии из-за расходов на оборону, - СМИ
Президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о роли НАТО и участии союзников в финансировании обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Telegraph.
По данным источников, Трамп рассматривает возможность масштабной перестройки альянса, а также вариант вывода американских войск из Германии. В Белом доме считают, что союзники должны увеличить расходы на оборону, иначе их влияние в НАТО должно быть ограничено.
Идея реформирования НАТО
По словам собеседников издания, в Вашингтоне обсуждают подход, при котором страны, тратящие на оборону менее 5% ВВП, могут лишиться права голоса в стратегических вопросах альянса.
"Раздражение, которое мы испытываем по отношению к европейцам, вполне реально. Любая страна, которая не платит пять процентов, не должна иметь права голоса в вопросах будущих расходов НАТО", — отметил правительственный источник США.
В настоящее время действующий стандарт для членов альянса предусматривает расходы на уровне не менее 2% ВВП. В то же время Трамп настаивает на существенном повышении этого показателя.
Среди вопросов, в которых может быть ограничено влияние отдельных стран, — расширение НАТО, проведение совместных операций и даже применение статьи 5 о коллективной обороне.
Возможен вывод войск из Германии
Отдельно рассматривается вариант передислокации около 35 тысяч американских военных из Германии в Венгрию. Одной из причин называют недостаточный уровень оборонных расходов Берлина, которые в 2025 году составляли около 2% ВВП.
- Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что страны альянса должны представить планы достижения уровня расходов в 5% ВВП на ближайшем саммите.
- Трамп также неоднократно критиковал союзников за недостаточное участие в совместных военных инициативах и заявлял, что без США альянс был бы "бумажным тигром".
А чому 5 а не два? 3 проценти забере, підвищивши ціну на озброєння.