США могут вывести войска из Германии из-за расходов на оборону, - СМИ

Президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о роли НАТО и участии союзников в финансировании обороны.

Материал The Telegraph.

По данным источников, Трамп рассматривает возможность масштабной перестройки альянса, а также вариант вывода американских войск из Германии. В Белом доме считают, что союзники должны увеличить расходы на оборону, иначе их влияние в НАТО должно быть ограничено.

Читайте: НАТО не поможет нам, если произойдет что-то серьезное, - Трамп

Идея реформирования НАТО

По словам собеседников издания, в Вашингтоне обсуждают подход, при котором страны, тратящие на оборону менее 5% ВВП, могут лишиться права голоса в стратегических вопросах альянса.

"Раздражение, которое мы испытываем по отношению к европейцам, вполне реально. Любая страна, которая не платит пять процентов, не должна иметь права голоса в вопросах будущих расходов НАТО", — отметил правительственный источник США.

В настоящее время действующий стандарт для членов альянса предусматривает расходы на уровне не менее 2% ВВП. В то же время Трамп настаивает на существенном повышении этого показателя.

Среди вопросов, в которых может быть ограничено влияние отдельных стран, — расширение НАТО, проведение совместных операций и даже применение статьи 5 о коллективной обороне.

Читайте: Мерц обвинил Трампа в "масштабной эскалации" войны с Ираном

Возможен вывод войск из Германии

Отдельно рассматривается вариант передислокации около 35 тысяч американских военных из Германии в Венгрию. Одной из причин называют недостаточный уровень оборонных расходов Берлина, которые в 2025 году составляли около 2% ВВП.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что страны альянса должны представить планы достижения уровня расходов в 5% ВВП на ближайшем саммите.

Трамп также неоднократно критиковал союзников за недостаточное участие в совместных военных инициативах и заявлял, что без США альянс был бы "бумажным тигром".

Читайте также: Страны Балтии призвали НАТО усилить их оборону после инцидентов с дронами, — заявление