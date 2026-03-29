США могут вывести войска из Германии из-за расходов на оборону, - СМИ

Трамп рассматривает вывод войск из Германии

Президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о роли НАТО и участии союзников в финансировании обороны.

По данным источников, Трамп рассматривает возможность масштабной перестройки альянса, а также вариант вывода американских войск из Германии. В Белом доме считают, что союзники должны увеличить расходы на оборону, иначе их влияние в НАТО должно быть ограничено.

Идея реформирования НАТО

По словам собеседников издания, в Вашингтоне обсуждают подход, при котором страны, тратящие на оборону менее 5% ВВП, могут лишиться права голоса в стратегических вопросах альянса.

"Раздражение, которое мы испытываем по отношению к европейцам, вполне реально. Любая страна, которая не платит пять процентов, не должна иметь права голоса в вопросах будущих расходов НАТО", — отметил правительственный источник США.

В настоящее время действующий стандарт для членов альянса предусматривает расходы на уровне не менее 2% ВВП. В то же время Трамп настаивает на существенном повышении этого показателя.

Среди вопросов, в которых может быть ограничено влияние отдельных стран, — расширение НАТО, проведение совместных операций и даже применение статьи 5 о коллективной обороне.

Возможен вывод войск из Германии

Отдельно рассматривается вариант передислокации около 35 тысяч американских военных из Германии в Венгрию. Одной из причин называют недостаточный уровень оборонных расходов Берлина, которые в 2025 году составляли около 2% ВВП.

  • Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что страны альянса должны представить планы достижения уровня расходов в 5% ВВП на ближайшем саммите.
  • Трамп также неоднократно критиковал союзников за недостаточное участие в совместных военных инициативах и заявлял, что без США альянс был бы "бумажным тигром".

Топ комментарии
просрався в Ірані.. от і виводить
29.03.2026 19:10 Ответить
Це вже нікого не налякає, адже аде 13й рік маленька позаблокова Україна стримує навалу московитів ...
29.03.2026 19:09 Ответить
Най уй..ують з усієї Європи, їм треба в Ірані тупо подихати.
29.03.2026 19:11 Ответить
Ну не така вже і маленька Україна в масштабах Європи. Все інше правда.
29.03.2026 19:35 Ответить
Друга по розміру на континенті після Франції.
29.03.2026 19:59 Ответить
Якщо б ЗСУ на московії стратила ***** й половину московитського генштабу й дві тритини фсб ти теж казав , що то ЗСУ просрався на болотах ?! Й це тільки через те, що ********* потім би обстріляли Київ й Львів , а не побігли здаватися
29.03.2026 19:30 Ответить
Зрозуміло тільки, що ФСБшників на 10% більше.
29.03.2026 19:44 Ответить
Ви погано розумієте алегорію . "Простратися" можно лише там де в тебе нема жодного просування . А де ховається лідер , де інвалідному візку сидить сліпий й глухий його синуля (чи може це вже овоч) , де 3\4 генштабу у пил розтворилося -- це називається аятлули просралися а не трампон . Ти йще скажи , що воно "просралося" й з Мадуро ?!
29.03.2026 19:57 Ответить
Дивно, Іран знищено (цитата Краснова) а іранці не здаються. Так приблизно думають і російські фашисти.

Мабуть іранці не читають ізраїльські новини тому і не знають що Іран знищено а так би давно вже здалися і зробили Краснова своїм релігійним правителем як Краснов вже про це і говорить. А то новий аятолла зі слів Краснова гей а Краснов мабуть не гей.
29.03.2026 20:18 Ответить
На війні як і бізнесі головне результат. З цієї точки зору нападом на Іран Ізраїль та США програли війну. Бо вони не добилися своїх стратегічних цілей а Іран добився. Бо єдина ціль Ірану зберегти державу і режим. "Стратегія без тактики - це найповільніший шлях до перемоги. Тактика без стратегії - це просто метушня перед поразкою".
29.03.2026 19:54 Ответить
47 років цей режим гвалтує своє ж населення . В березні там стратили чемпіона Ірану й олімпійця . Ви просто слабо , дуже слабо розумієте , що це агонія режиму , як й обстріл Бейруту . Те "ноухау" , що видають за пермогу аятул (котрих з них ?!!! ) - безсистемна стрелянина в усі боки -- це дикий лямант ішака , ніж щось сер"йозне . Остання атака на Іран Ізраїля -- це руйнація прикаспійських терміналів -- це вже ляпас ***** .
Ціни на нафту - це тимчасове явище . А ось повна відмова від представництв Ірану майже в усіх країн Затоки й Лівану , й Єгіпту . Це вже клінічний випадок й процес незворотній . До 28 лютого переконанність в тому , що режим неадекватний й підлягає виключно ліквідації було тільки у Ізраїлю , США й Саудії . Зараз це визнає й ОАЕ , й Катар , й Бархрейн , й Омар . Це був влучний постріл себе у ногу й яйка ... Контрольний у голову не за горами .
29.03.2026 20:13 Ответить
блокада ормузької протоки - це також агонія? і ціни на бензин? не смішіть курей. І сша і ізраїль обс*лися в ірані і роблять міну при поганій грі
29.03.2026 20:24 Ответить
Най уй..ують з усієї Європи, їм треба в Ірані тупо подихати.
Так то воно так але Краснов цим рішенням виконує волю кремлівської хунти. Хоча і США тепер м'яко кажучи вже не союзник України та Європи. Рішення спірне.
29.03.2026 19:24 Ответить
"краснов" - не США , тим більш , що навіть , ойго однопартійці , проти зовсім , тронутого деменціей і жадібностью
29.03.2026 19:54 Ответить
29.03.2026 19:56 Ответить
Краснов США так як і Прутін росія. Краснова не марсіани бідним американським виборцям підкинули. Велика кількість американських громадян пісяють кип'ятком від Краснова.
29.03.2026 20:02 Ответить
29.03.2026 19:58 Ответить
Толково! римляни теж, коли почали слабшати, стали потихеньку кидати території які контролювали 🤔
29.03.2026 19:12 Ответить
В кінці 2026року - після виборів в Конгрес - Трампон стане напів-кульгавою качкою...
29.03.2026 19:15 Ответить
Якщо ті вибори в США ще будуть. Краснов обіцяв що якщо воно стане президентом то і вибору більше не буде.
29.03.2026 19:27 Ответить
Дурню не розповіли, що без Рамштайна американська логістика впаде у прірву=)
29.03.2026 19:15 Ответить
Выводите, командировочных военные меньше получат. Думаю им не очень понравиться, особенно командировочные в Иране.
29.03.2026 19:16 Ответить
Краснов налякав їжака голою п'ятою точкою. Більшість німців цього давно чекали.
29.03.2026 19:17 Ответить
⚡️Іран оголосив про набір добровольців для відбиття американського наземного вторгнення, - WSJ
29.03.2026 19:23 Ответить
29.03.2026 19:33 Ответить
у відповідь на це ізраїль оголосив набір добровольців в сша
29.03.2026 19:41 Ответить
Коли всі вийдуть з НАТО, ми реально зможемо війти в НАТО та всім натом керувать.
29.03.2026 19:28 Ответить
Мерц-Трампу: "Auf Wiedersehen!"

"Пішов ти нах.й ще раз!" - український переклад (автор - Геннадій Москаль).
29.03.2026 19:29 Ответить
А шо пробекав Мерц на це .
29.03.2026 19:29 Ответить
"Окремо розглядається варіант передислокації близько 35 тисяч американських військових із Німеччини до Угорщини" - ооо а це вже цікаво 🤣
29.03.2026 19:31 Ответить
угорщина вже вкладає 5%?
29.03.2026 20:26 Ответить
Мадяри будуть витрачати більше від німців...???"додік" ******** на всю макітру..."ЗЕПОЦРІОТ" тут же відправить до фатерлянду 40 тисяч штурмових загонів тцк
29.03.2026 19:34 Ответить
Канцлер Німеччини послав рудого півня з його авантюрою в Ірані, той через образу виводить свій контингент до свого "дуже хорошого друга" Орбана уйобнутого.
29.03.2026 19:35 Ответить
Нехай виводять, ЗСУ їх там зможуть замінити як і будь-якій країні Європи!
29.03.2026 19:35 Ответить
Послухай, Донні, чим ваші бази допомогли країнам Перської Затоки під час цієї війни? От тим самим вони і Німеччині допоможуть у разі великого шухєра. Ваша армія - це понторізи з гарною зброєю. Зброя - офігєнна! Але в руках обісраних понторізів вона неефективна!
29.03.2026 19:37 Ответить
Нехай спробує... мінімум на одного респа-сенатора збільшиться кількість бажаючих проголосувати імпічмент.
29.03.2026 19:41 Ответить
Американские военные в Германии это атавизм холодной войны. Скорее даже Второй мировой, когда немцев надо было держать в узде. Какой в этом смысл сейчас.
29.03.2026 19:58 Ответить
А НАТО теж атавізм?
29.03.2026 20:10 Ответить
Він точно "краснов". Бо там війська для удару по рашці, щоб ближче було летіти.
29.03.2026 20:02 Ответить
Це все до наступних виборів в Конгрес. Просто немає на що звертати увагу.
29.03.2026 20:10 Ответить
А коли це Конгрес займався зовнішньої політикою ... Вичайте Конституцію США раніше , ніж щось там казати . Справа Конгресу -- голосувати бюджети !
29.03.2026 20:16 Ответить
Справа Конгресу -припиняти безлад адміністрації Білого Дому. Не єврєю мені розповідати про Конституцію США.
29.03.2026 20:25 Ответить
Нє вдвох проблескі сознания в черепке Рижего Донні - єго там нет.
Буде виводити? Ще не знає.
Куди виводити? Ще не вирішив.
Буде питати в Х....? Ще не на часі.
А чому 5 а не два? 3 проценти забере, підвищивши ціну на озброєння.
29.03.2026 20:11 Ответить
 
 