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Части иранской кассетной ракеты упали вблизи посольства Украины в Израиле. ФОТО
Обломки иранской ракеты упали недалеко от посольства Украины в Израиле.
Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Сегодня утром части иранской кассетной ракеты упали примерно в 30 метрах от посольства Украины в Израиле. К счастью, посетители находились внутри, и никто не пострадал.
Этот инцидент еще раз доказывает, что иранский режим представляет угрозу для всех в регионе. Он не уважает не только Венскую конвенцию, но и базовые нормы человеческой жизни.
Важно, чтобы все были едины в защите жизни от такого террора. Украина вносит свой вклад. И давление на режимы в Тегеране и Москве должно постоянно усиливаться", — отметил он.
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