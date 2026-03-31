Части иранской кассетной ракеты упали вблизи посольства Украины в Израиле. ФОТО

Обломки иранской ракеты упали недалеко от посольства Украины в Израиле.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня утром части иранской кассетной ракеты упали примерно в 30 метрах от посольства Украины в Израиле. К счастью, посетители находились внутри, и никто не пострадал.



Этот инцидент еще раз доказывает, что иранский режим представляет угрозу для всех в регионе. Он не уважает не только Венскую конвенцию, но и базовые нормы человеческой жизни.



Важно, чтобы все были едины в защите жизни от такого террора. Украина вносит свой вклад. И давление на режимы в Тегеране и Москве должно постоянно усиливаться", — отметил он.

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