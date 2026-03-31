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Новости Фото Атаки Ирана на Израиль
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Части иранской кассетной ракеты упали вблизи посольства Украины в Израиле. ФОТО

Обломки иранской ракеты упали недалеко от посольства Украины в Израиле.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Сегодня утром части иранской кассетной ракеты упали примерно в 30 метрах от посольства Украины в Израиле. К счастью, посетители находились внутри, и никто не пострадал.

Этот инцидент еще раз доказывает, что иранский режим представляет угрозу для всех в регионе. Он не уважает не только Венскую конвенцию, но и базовые нормы человеческой жизни.

Важно, чтобы все были едины в защите жизни от такого террора. Украина вносит свой вклад. И давление на режимы в Тегеране и Москве должно постоянно усиливаться", — отметил он.

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Части иранской ракеты упали возле посольства Украины в Израиле

Автор: 

Израиль (2254) Иран (3040) обстрел (33694) посольство Украины (346) Сибига Андрей (1026)
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Топ комментарии
+4
не помагав би "зепоцріот-зрадник " язиком наносити шкоду Україні і українському народу,не прилетіло б 100%
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31.03.2026 14:44 Ответить
+3
В міндіча попало?
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31.03.2026 14:27 Ответить
+3
Міндіч не в посольстві живе
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31.03.2026 14:29 Ответить

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