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Частини іранської касетної ракети впали поблизу посольства України в Ізраїлі. ФОТО
Уламки іранської ракети впали неподалік від посольства України в Ізраїлі.
Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Сьогодні вранці частини іранської касетної ракети впали приблизно за 30 метрів від посольства України в Ізраїлі. На щастя, відвідувачі перебували всередині, і ніхто не постраждав.
Цей інцидент ще раз доводить, що іранський режим становить загрозу для всіх у регіоні. Він не поважає не лише Віденську конвенцію, а й базові норми людського життя.
Важливо, щоб усі були об'єднані у захисті життя від такого терору. Україна робить свій внесок. І тиск на режими в Тегерані та Москві має постійно посилюватися", - зазначив він.
Топ коментарі
+4 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар31.03.2026 14:44 Відповісти Посилання
+3 Artcore
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+3 Віталій Глушко
показати весь коментар31.03.2026 14:29 Відповісти Посилання
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