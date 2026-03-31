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Новини Фото Атаки Ірану на Ізраїль
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Частини іранської касетної ракети впали поблизу посольства України в Ізраїлі. ФОТО

Уламки іранської ракети впали неподалік від посольства України в Ізраїлі.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сьогодні вранці частини іранської касетної ракети впали приблизно за 30 метрів від посольства України в Ізраїлі. На щастя, відвідувачі перебували всередині, і ніхто не постраждав.

Цей інцидент ще раз доводить, що іранський режим становить загрозу для всіх у регіоні. Він не поважає не лише Віденську конвенцію, а й базові норми людського життя.

Важливо, щоб усі були об'єднані у захисті життя від такого терору. Україна робить свій внесок. І тиск на режими в Тегерані та Москві має постійно посилюватися", - зазначив він.

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Частини іранської ракети впали біля посольства України в Ізраїлі

Автор: 

Ізраїль (1998) Іран (3582) обстріл (35056) посольство України (301) Сибіга Андрій (1041)
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Топ коментарі
+4
не помагав би "зепоцріот-зрадник " язиком наносити шкоду Україні і українському народу,не прилетіло б 100%
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31.03.2026 14:44 Відповісти
+3
В міндіча попало?
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31.03.2026 14:27 Відповісти
+3
Міндіч не в посольстві живе
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31.03.2026 14:29 Відповісти

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