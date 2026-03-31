Частини іранської касетної ракети впали поблизу посольства України в Ізраїлі. ФОТО

Уламки іранської ракети впали неподалік від посольства України в Ізраїлі.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сьогодні вранці частини іранської касетної ракети впали приблизно за 30 метрів від посольства України в Ізраїлі. На щастя, відвідувачі перебували всередині, і ніхто не постраждав.



Цей інцидент ще раз доводить, що іранський режим становить загрозу для всіх у регіоні. Він не поважає не лише Віденську конвенцію, а й базові норми людського життя.



Важливо, щоб усі були об'єднані у захисті життя від такого терору. Україна робить свій внесок. І тиск на режими в Тегерані та Москві має постійно посилюватися", - зазначив він.

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