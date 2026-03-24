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Новини Атаки Ірану на Ізраїль Операція США проти Ірану
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Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю та заявив про атаки на свою енергетику

США планують завершити війну в Ірані до 9 квітня

Тегеран у вівторок продовжив завдавати ударів по цілях у регіоні, фактично спростовуючи заяви президента США Дональда Трампа про "дуже хороші" переговори щодо припинення війни в Ірані. Водночас медіа ісламської республіки повідомили про атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

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Іран запустив ракети на Ізраїль

Як зазначається, Іран запустив нову хвилю ракетних обстрілів проти Ізраїлю рано вранці у вівторок, через кілька годин після заяв президента США Дональда Трампа про те, що США провели "дуже хороші" переговори щодо припинення війни, хоча Іран заперечував будь-який діалог.

Читайте: США та Іран можуть разом контролювати Ормузьку протоку, - Трамп

Удари по енергетиці Ірану

При цьому Euronews із посиланням на Іранські державні ЗМІ зазначає, що енергетичні об’єкти Ірану зазнали ударів.

Два газові об’єкти та трубопровід в Ірані потрапили під спільні американо-ізраїльські удали через кілька годин після того, Трамп відклав свою погрозу атакувати енергетичну інфраструктуру.

За даними інформаційного агентства Fars, "будівля газового управління та станція регулювання тиску газу в Ісфахані стали цілями" ударів.

Агентство також інформує про атаку на газопровід електростанції Хоррамшехр на південному заході країни.

Також читайте: Росія допомагає Ірану даними для атак на США, - Мельник в ООН

"Снаряд влучив у територію біля станції обробки газопроводу Хоррамшехр", - повідомляє Fars, цитуючи губернатора міста, що межує з Іраком.

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін пропонував Трампу перевезти до Росії іранський уран: президент США відмовив,- Axios

Автор: 

Ізраїль (1998) Іран (3564) США (26866) Трамп Дональд (9025)
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Топ коментарі
+7
Трамп, як і барон Мюнхаузен, відомий тим що ніколи не бреше...
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24.03.2026 14:32 Відповісти
+6
Уйміть ту скажену собаку Нетаньяху - і все стане на круги своя. Це опудало, завдало першого удару, через їх побоювання розпочався весь цей рейвах. У Ізраїля є своя ядерна зброя - то чого ж вони так переймаються за іранську.
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24.03.2026 14:44 Відповісти
+6
Барон Мюнхаузен полював на восьминогого зайця і вбив двох ведмедів косточкою з вишні. Тромб вполював мандуру і має два авіаносця. Правда на одному то сартир нє пашєть, то пральня. Але масштаб значно більший.
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24.03.2026 14:44 Відповісти

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