Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю та заявив про атаки на свою енергетику
Тегеран у вівторок продовжив завдавати ударів по цілях у регіоні, фактично спростовуючи заяви президента США Дональда Трампа про "дуже хороші" переговори щодо припинення війни в Ірані. Водночас медіа ісламської республіки повідомили про атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.
Іран запустив ракети на Ізраїль
Як зазначається, Іран запустив нову хвилю ракетних обстрілів проти Ізраїлю рано вранці у вівторок, через кілька годин після заяв президента США Дональда Трампа про те, що США провели "дуже хороші" переговори щодо припинення війни, хоча Іран заперечував будь-який діалог.
Удари по енергетиці Ірану
При цьому Euronews із посиланням на Іранські державні ЗМІ зазначає, що енергетичні об’єкти Ірану зазнали ударів.
Два газові об’єкти та трубопровід в Ірані потрапили під спільні американо-ізраїльські удали через кілька годин після того, Трамп відклав свою погрозу атакувати енергетичну інфраструктуру.
За даними інформаційного агентства Fars, "будівля газового управління та станція регулювання тиску газу в Ісфахані стали цілями" ударів.
Агентство також інформує про атаку на газопровід електростанції Хоррамшехр на південному заході країни.
"Снаряд влучив у територію біля станції обробки газопроводу Хоррамшехр", - повідомляє Fars, цитуючи губернатора міста, що межує з Іраком.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп заявив, що США та Іран протягом двох днів провели дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного й остаточного врегулювання конфліктів на Близькому Сході.
- Водночас в Ірані стверджують, що переговорів не було.
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