Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю та заявив про атаки на свою енергетику

Тегеран у вівторок продовжив завдавати ударів по цілях у регіоні, фактично спростовуючи заяви президента США Дональда Трампа про "дуже хороші" переговори щодо припинення війни в Ірані. Водночас медіа ісламської республіки повідомили про атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Іран запустив ракети на Ізраїль

Як зазначається, Іран запустив нову хвилю ракетних обстрілів проти Ізраїлю рано вранці у вівторок, через кілька годин після заяв президента США Дональда Трампа про те, що США провели "дуже хороші" переговори щодо припинення війни, хоча Іран заперечував будь-який діалог.

Читайте: США та Іран можуть разом контролювати Ормузьку протоку, - Трамп

Удари по енергетиці Ірану

При цьому Euronews із посиланням на Іранські державні ЗМІ зазначає, що енергетичні об’єкти Ірану зазнали ударів.

Два газові об’єкти та трубопровід в Ірані потрапили під спільні американо-ізраїльські удали через кілька годин після того, Трамп відклав свою погрозу атакувати енергетичну інфраструктуру.

За даними інформаційного агентства Fars, "будівля газового управління та станція регулювання тиску газу в Ісфахані стали цілями" ударів.

Агентство також інформує про атаку на газопровід електростанції Хоррамшехр на південному заході країни.

Також читайте: Росія допомагає Ірану даними для атак на США, - Мельник в ООН

"Снаряд влучив у територію біля станції обробки газопроводу Хоррамшехр", - повідомляє Fars, цитуючи губернатора міста, що межує з Іраком.

Що передувало?

Раніше Дональд Трамп заявив, що США та Іран протягом двох днів провели дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного й остаточного врегулювання конфліктів на Близькому Сході.

Водночас в Ірані стверджують, що переговорів не було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін пропонував Трампу перевезти до Росії іранський уран: президент США відмовив,- Axios