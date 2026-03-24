Иран нанес ракетный удар по Израилю и заявил об атаках на свою энергетику
Тегеран во вторник продолжил наносить удары по целям в регионе, фактически опровергая заявления президента США Дональда Трампа об "очень хороших" переговорах по прекращению войны в Иране. В то же время СМИ Исламской Республики сообщили об атаке на объекты энергетической инфраструктуры страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.
Иран запустил ракеты по Израилю
Как отмечается, Иран запустил новую волну ракетных обстрелов против Израиля рано утром во вторник, через несколько часов после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что США провели "очень хорошие" переговоры о прекращении войны, хотя Иран отрицал какой-либо диалог.
Удары по энергетике Ирана
При этом Euronews со ссылкой на иранские государственные СМИ отмечает, что энергетические объекты Ирана подверглись ударам.
Два газовых объекта и трубопровод в Иране попали под совместные американо-израильские удары через несколько часов после того, как Трамп отложил свою угрозу атаковать энергетическую инфраструктуру.
По данным информационного агентства Fars, "здание газового управления и станция регулирования давления газа в Исфахане стали целями" ударов.
Агентство также сообщает об атаке на газопровод электростанции Хоррамшехр на юго-западе страны.
"Снаряд попал в территорию возле станции обработки газопровода Хоррамшехр", - сообщает Fars, цитируя губернатора города, граничащего с Ираком.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Иран в течение двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры по полному и окончательному урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке.
- В то же время в Иране утверждают, что переговоров не было.
