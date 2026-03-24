Иран нанес ракетный удар по Израилю и заявил об атаках на свою энергетику

США планируют завершить войну в Иране до 9 апреля

Тегеран во вторник продолжил наносить удары по целям в регионе, фактически опровергая заявления президента США Дональда Трампа об "очень хороших" переговорах по прекращению войны в Иране. В то же время СМИ Исламской Республики сообщили об атаке на объекты энергетической инфраструктуры страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

Иран запустил ракеты по Израилю

Как отмечается, Иран запустил новую волну ракетных обстрелов против Израиля рано утром во вторник, через несколько часов после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что США провели "очень хорошие" переговоры о прекращении войны, хотя Иран отрицал какой-либо диалог.

Удары по энергетике Ирана

При этом Euronews со ссылкой на иранские государственные СМИ отмечает, что энергетические объекты Ирана подверглись ударам.

Два газовых объекта и трубопровод в Иране попали под совместные американо-израильские удары через несколько часов после того, как Трамп отложил свою угрозу атаковать энергетическую инфраструктуру.

По данным информационного агентства Fars, "здание газового управления и станция регулирования давления газа в Исфахане стали целями" ударов.

Агентство также сообщает об атаке на газопровод электростанции Хоррамшехр на юго-западе страны.

"Снаряд попал в территорию возле станции обработки газопровода Хоррамшехр", - сообщает Fars, цитируя губернатора города, граничащего с Ираком.

Це так Тромб домовився про припинення вогню на 5 днів. Чи 5 днів вже пройшли, як і тижневе енергетичне перемир'я з Сосією, яке Тромб домовився недавно. Коли вже до всіх дійде що з Тромбом як і з Х'уйлом краще взагалі не домовлятись
24.03.2026 14:33 Ответить
Уйміть ту скажену собаку Нетаньяху - і все стане на круги своя. Це опудало, завдало першого удару, через їх побоювання розпочався весь цей рейвах. У Ізраїля є своя ядерна зброя - то чого ж вони так переймаються за іранську.
24.03.2026 14:44 Ответить
Трамп, як і барон Мюнхаузен, відомий тим що ніколи не бреше...
24.03.2026 14:32 Ответить
Трамп, як і барон Мюнхаузен, відомий тим що ніколи не бреше...
24.03.2026 14:32 Ответить
Барон Мюнхаузен полював на восьминогого зайця і вбив двох ведмедів косточкою з вишні. Тромб вполював мандуру і має два авіаносця. Правда на одному то сартир нє пашєть, то пральня. Але масштаб значно більший.
24.03.2026 14:44 Ответить
Ну так ... прогрес, 21 століття на дворі!
24.03.2026 14:52 Ответить
Порівняй площу Ізраїлю та Ірану. І поймеш що навіть якщо в Ірану буде в десять разів менше ракет ніякого паритету не буде. Не говорячи вже про мотивацію і ідеологію.
24.03.2026 15:02 Ответить
Я впевнений, що у разі застосування Іраном ядерної зброї по Ізраїлю, по Ірану полетить не тільки з Ізраїлю - тож за паритет переживати не треба. Він не на боці Ірану.
24.03.2026 15:11 Ответить
Я впевнений що полетять стурбованість і засудження. Можливо ще пропозиція рішення радбезу ООН, яку кацапи с китайцями заблокують.
24.03.2026 15:21 Ответить
США, це ручна собачка Ізраїлю і у США єдиний союзник у світі - це Ізраїль, з огляду на етнічне походження американського олігархату. Тож, як зараз Ізраїль втравив у блудняк Трампа і весь Близький Схід, так і надалі змусить США платити за свої явні та уявні побоювання.
24.03.2026 15:38 Ответить
Тромб скаже це не наша війна і нам нічого не загрожує. І хер що той олігархат поробить. Поскавчить і утреться. Свої статки їм дорожче ніж якийсь Ізраїль, що вони не раз вже доказували.
24.03.2026 15:45 Ответить
Не треба з Ізраїлю робити жертву. Це держава, яка може за себе постояти, та навіть влаштувати геноцид палестинцям у відповідь за атаки Хамасу. Ну а якщо ви таке пишете, то мабуть не знаєте, що зараз відбувається у Ірані.
24.03.2026 15:49 Ответить
Ізраїлю все мало
