У США зробили заяву про завершення війни з Іраном

Найближчі дні можуть стати вирішальними у відносинах між США та Іраном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра оборони США Піта Гегсета, яку опублікувало видання The Guardian.

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За словами глави Пентагону, останнім часом США змогли нав’язати власні умови розвитку ситуації. Сполучені Штати мають дедалі більше варіантів дій, тоді як в Ірану їх стає менше.

"Найближчі дні війни з Іраном стануть вирішальними. Іран це знає, і військово він майже нічого не може з цим вдіяти", — заявив Гегсет.

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Стратегія США та обмежені можливості Ірану

Гегсет наголосив, що США прагнуть укласти угоду, якщо Іран відмовиться від своїх ядерних запасів та амбіцій щодо контролю над Ормузькою протокою. Він додав, що Америка не планує застосовувати військових заходів більше, ніж це необхідно, однак залишають за собою право на відповідні дії у разі потреби.

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Переговори тривають

Глава Пентагону повідомив, що переговори з Іраном "активно тривають". Водночас дипломатичні зусилля поєднуються з демонстрацією військового потенціалу, щоб забезпечити дотримання умов та стабільність у регіоні.

Раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв нищівні удари по енергетичних об’єктах Ірану, якщо Тегеран ухилятиметься від угоди зі США.

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