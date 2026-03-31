РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11818 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество РФ и Ирана
США знают о действиях РФ и Китая в отношении Ирана, - Хегсет

В Пентагоне отреагировали на помощь РФ и Китая Ирану

Министр обороны США Пит Хегсет прокомментировал сотрудничество России, Китая и Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Что касается России и Китая, мы точно знаем, что они делают или чего не делают. Нам не обязательно публично обнародовать все это. Но там, где это необходимо, мы решаем этот вопрос, мы смягчаем это и/или мы противостоим этому напрямую", - сказал глава Пентагона, комментируя сотрудничество РФ, Китая и Ирана.

По словам Хегсета, противники предоставляют информацию и разведданные Ирану.

"Мы знаем об этом. ... Один из главных принципов, которому вы учитесь в армии, - это не создавать шаблонов, предсказуемых шаблонов", - пояснил он.

Поэтому, отметил министр обороны, командиры адаптируются и перемещают системы, чтобы их было сложнее обнаружить.

Читайте: РФ делала спутниковые снимки авиабазы США в Саудовской Аравии за несколько дней до удара Ирана, - Зеленский

Что предшествовало

  • Напомним, что накануне Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществляет спутниковую съемку военных и энергетических объектов США и стран Ближнего Востока в интересах Ирана.
  • Также в МИД Германии обвинили Россию в помощи Ирану в определении потенциальных целей для ударов.

Читайте: Части иранской кассетной ракеты упали вблизи посольства Украины в Израиле. ФОТО

Автор: 

Иран (2636) Китай (3313) россия (97026) Хегсет Пит (129)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
знають, але мовчать !

банда трампа схвалює дії рашки та киташки по вбивству американських військових ?

.
показать весь комментарий
31.03.2026 16:50 Ответить
+4
Свого часу Джиммі Кіммел, який мало не втратив своє шоу через Трампа, дуже влучно назвав його шкільним *********. Воно так і є, знущається над слабкими, сильним лиже сраку. Мірилом сили є ядерна зброя.
показать весь комментарий
31.03.2026 16:53 Ответить
+1
Дай томагавки
показать весь комментарий
31.03.2026 16:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіщо Вам старі томагавки, коли зі слів Голобородька' у нас є новітні та потужні ''Фламінго''?
показать весь комментарий
31.03.2026 17:09 Ответить
Прокинувся, прокапався, напомажений наманекюрений і вже все знає. Мабуть новинипо TV подивився.
показать весь комментарий
31.03.2026 16:52 Ответить
Ну знаєте і ШО?
Таке враження, що в ознаку вдячності за удари по американських базах та загибель військовослужбовців Додік знімає з рашки санкції. Божевільня чі "талант стійкого генія"??
показать весь комментарий
31.03.2026 16:53 Ответить
Ок, знають...
І..?
Дрони купувати будете? Сьогодні останній день по три, від завтра буде тиждень зі скидкою по пʼять...
показать весь комментарий
31.03.2026 16:55 Ответить
«This is Fine».
Собака сидить у кімнаті, що охоплена вогнем, п'є чай і каже: «This is fine».
показать весь комментарий
31.03.2026 16:55 Ответить
Янкі-куколдінг.
показать весь комментарий
31.03.2026 16:55 Ответить
Бггг... то відсмоктувати кацапській йух на американському новоязі звучить як "не створювати шаблони"? Ну ОК... шо тут поробиш...
показать весь комментарий
31.03.2026 16:57 Ответить
"Великий" сліпий - прозрів!Аллаху по Акбару!
показать весь комментарий
31.03.2026 17:03 Ответить
Ось і все. Не більше і не менше. А що ви ще хочете від алкаша,чий брокер напередодні війни з Іраном почав бабоси вкидати в акції американських збройових корпорацій?
показать весь комментарий
31.03.2026 17:04 Ответить
США знають, але чомусь підтримують росію, а не Україну.
показать весь комментарий
31.03.2026 17:05 Ответить
Та, ти шо! Давно?!
показать весь комментарий
31.03.2026 17:08 Ответить
А коли це куколд чогось не знав про дружину?
показать весь комментарий
31.03.2026 17:12 Ответить
 
 