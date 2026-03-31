США знают о действиях РФ и Китая в отношении Ирана, - Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет прокомментировал сотрудничество России, Китая и Ирана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.
Подробности
"Что касается России и Китая, мы точно знаем, что они делают или чего не делают. Нам не обязательно публично обнародовать все это. Но там, где это необходимо, мы решаем этот вопрос, мы смягчаем это и/или мы противостоим этому напрямую", - сказал глава Пентагона, комментируя сотрудничество РФ, Китая и Ирана.
По словам Хегсета, противники предоставляют информацию и разведданные Ирану.
"Мы знаем об этом. ... Один из главных принципов, которому вы учитесь в армии, - это не создавать шаблонов, предсказуемых шаблонов", - пояснил он.
Поэтому, отметил министр обороны, командиры адаптируются и перемещают системы, чтобы их было сложнее обнаружить.
Что предшествовало
- Напомним, что накануне Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществляет спутниковую съемку военных и энергетических объектов США и стран Ближнего Востока в интересах Ирана.
- Также в МИД Германии обвинили Россию в помощи Ирану в определении потенциальных целей для ударов.
банда трампа схвалює дії рашки та киташки по вбивству американських військових ?
Таке враження, що в ознаку вдячності за удари по американських базах та загибель військовослужбовців Додік знімає з рашки санкції. Божевільня чі "талант стійкого генія"??
Собака сидить у кімнаті, що охоплена вогнем, п'є чай і каже: «This is fine».