США знают о действиях РФ и Китая в отношении Ирана, - Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет прокомментировал сотрудничество России, Китая и Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Что касается России и Китая, мы точно знаем, что они делают или чего не делают. Нам не обязательно публично обнародовать все это. Но там, где это необходимо, мы решаем этот вопрос, мы смягчаем это и/или мы противостоим этому напрямую", - сказал глава Пентагона, комментируя сотрудничество РФ, Китая и Ирана.

По словам Хегсета, противники предоставляют информацию и разведданные Ирану.

"Мы знаем об этом. ... Один из главных принципов, которому вы учитесь в армии, - это не создавать шаблонов, предсказуемых шаблонов", - пояснил он.

Поэтому, отметил министр обороны, командиры адаптируются и перемещают системы, чтобы их было сложнее обнаружить.

Что предшествовало

Напомним, что накануне Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществляет спутниковую съемку военных и энергетических объектов США и стран Ближнего Востока в интересах Ирана.

Также в МИД Германии обвинили Россию в помощи Ирану в определении потенциальных целей для ударов.

