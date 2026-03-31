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Новини Співпраця РФ та Ірану
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США знають про дії РФ та Китаю щодо Ірану, - Гегсет

У Пентагоні відреагували на допомогу РФ та Китаю Ірану

Міністр війни США Піт Гегсет прокоментував співпрацю Росії, Китаю та Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

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Подробиці

"Що стосується Росії та Китаю, ми точно знаємо, що вони роблять або чого не роблять. Нам не обов'язково публічно оприлюднювати все це. Але там, де це необхідно, ми вирішуємо це питання, ми пом'якшуємо це і/або ми протистоїмо цьому безпосередньо", - сказав очільник Пентагону, коментуючи співпрацю РФ, Китаю та Ірану.

За словами Гегсета, противники надають інформацію та розвіддані Ірану.

"Ми знаємо про це. ... Один із головних принципів, якому ви вчитеся в армії - це не створювати шаблонів, передбачуваних шаблонів", - пояснив він.

Тому, зазначив міністр війни, командири адаптуються та переміщують системи, щоб їх було складніше виявити.

Читайте: РФ робила супутникові знімки авіабази США в Саудівській Аравії за кілька днів до удару Ірану, - Зеленський

Що передувало

  • Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський заявив, що Росія здійснює супутникову зйомку військових й енергетичних об'єктів США та країн Близького Сходу в інтересах Ірану.
  • Також у МЗС Німеччини звинуватили Росію у допомозі Ірану визначати потенційні цілі для ударів.

Читайте: Частини іранської касетної ракети впали поблизу посольства України в Ізраїлі. ФОТО

Автор: 

Іран (3582) Китай (5313) росія (70789) Гегсет Піт (152)
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Топ коментарі
+14
знають, але мовчать !

банда трампа схвалює дії рашки та киташки по вбивству американських військових ?

.
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31.03.2026 16:50 Відповісти
+12
Свого часу Джиммі Кіммел, який мало не втратив своє шоу через Трампа, дуже влучно назвав його шкільним *********. Воно так і є, знущається над слабкими, сильним лиже сраку. Мірилом сили є ядерна зброя.
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31.03.2026 16:53 Відповісти
+5
Навіщо Вам старі томагавки, коли зі слів Голобородька' у нас є новітні та потужні ''Фламінго''?
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31.03.2026 17:09 Відповісти

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