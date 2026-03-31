США знають про дії РФ та Китаю щодо Ірану, - Гегсет

Міністр війни США Піт Гегсет прокоментував співпрацю Росії, Китаю та Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

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Подробиці

"Що стосується Росії та Китаю, ми точно знаємо, що вони роблять або чого не роблять. Нам не обов'язково публічно оприлюднювати все це. Але там, де це необхідно, ми вирішуємо це питання, ми пом'якшуємо це і/або ми протистоїмо цьому безпосередньо", - сказав очільник Пентагону, коментуючи співпрацю РФ, Китаю та Ірану.

За словами Гегсета, противники надають інформацію та розвіддані Ірану.

"Ми знаємо про це. ... Один із головних принципів, якому ви вчитеся в армії - це не створювати шаблонів, передбачуваних шаблонів", - пояснив він.

Тому, зазначив міністр війни, командири адаптуються та переміщують системи, щоб їх було складніше виявити.

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Що передувало

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський заявив, що Росія здійснює супутникову зйомку військових й енергетичних об'єктів США та країн Близького Сходу в інтересах Ірану.

Також у МЗС Німеччини звинуватили Росію у допомозі Ірану визначати потенційні цілі для ударів.

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