Иран атаковал нефтяной танкер в порту Дубая: что известно об инциденте

В порту Дубая в результате атаки иранского беспилотника загорелся нефтяной танкер Al-Salmi, который ходит под флагом Кувейта и был полностью загружен сырой нефтью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным властей Дубая, пожар удалось оперативно ликвидировать, никто из членов экипажа не пострадал, а утечки нефти не произошло. Судно может перевозить до двух миллионов баррелей нефти, стоимость которой превышает 200 миллионов долларов по текущим ценам.

Что известно

После появления сообщений об атаке мировые цены на нефть кратковременно выросли. Впрочем, впоследствии они частично снизились после публикации The Wall Street Journal о возможном изменении позиции США относительно военной операции против Ирана.

В частности, по данным издания, президент США Дональд Трамп готов прекратить военную кампанию даже в случае, если Ормузский пролив останется закрытым.

Подробности

30 марта Дональд Трамп заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с Ираном. В то же время он предупредил, что в случае отсутствия договоренностей и открытия Ормузского пролива для торговли США могут завершить свое присутствие в Иране, уничтожив ключевую инфраструктуру, в частности электростанции.

В тот же день иранские СМИ, в частности телеканал SNN, со ссылкой на представителя парламента Алаэддина Боруджерди сообщили, что проход через Ормузский пролив может стать платным.

После начала военной операции США и Израиля Иран заявил о прекращении торговли через Ормузский пролив. До эскалации через этот маршрут проходило около 15–20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также более 30% сжиженного природного газа, что делает ситуацию критически важной для глобального энергетического рынка.

