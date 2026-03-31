Іран атакував нафтовий танкер у порту Дубая: що відомо про інцидент

У порту Дубая внаслідок атаки іранського безпілотника загорівся нафтовий танкер Al-Salmi, який ходить під прапором Кувейту та був повністю завантажений сирою нафтою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.

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За даними влади Дубая, пожежу вдалося оперативно ліквідувати, ніхто з членів екіпажу не постраждав, а витоку нафти не сталося. Судно може перевозити до двох мільйонів барелів нафти, вартість якої перевищує 200 мільйонів доларів за поточними цінами.

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Що відомо

Після появи повідомлень про атаку світові ціни на нафту короткочасно зросли. Втім, згодом вони частково знизилися після публікації The Wall Street Journal про можливу зміну позиції США щодо військової операції проти Ірану.

Зокрема, за даними видання, президент США Дональд Трамп готовий припинити військову кампанію навіть у разі, якщо Ормузька протока залишатиметься закритою.

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Подробиці

30 березня Дональд Трамп заявив про "значний прогрес" у переговорах із Іраном. Водночас він попередив, що у разі відсутності домовленостей та відкриття Ормузької протоки для торгівлі США можуть завершити свою присутність в Ірані, знищивши ключову інфраструктуру, зокрема електростанції.

Того ж дня іранські медіа, зокрема телеканал SNN, з посиланням на представника парламенту Алаеддіна Боруджерді повідомили, що прохід через Ормузьку протоку може стати платним.

Після початку військової операції США та Ізраїлю Іран заявив про припинення торгівлі через Ормузьку протоку. До ескалації через цей маршрут проходило близько 15–20% світових поставок нафти та нафтопродуктів, а також понад 30% зрідженого природного газу, що робить ситуацію критично важливою для глобального енергетичного ринку.

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