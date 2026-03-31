Президент Ірану назвав умови завершення війни зі США та Ізраїлем

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив про готовність завершити війну зі США та Ізраїлем, однак за умови виконання ключових вимог Тегерана.

Про це повідомляють іранські державні медіа, інформує Цензор.НЕТ.

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Пезешкіан додав, що Тегеран розглядає можливість припинення бойових дій лише за умови гарантій безпеки та недопущення нових атак у майбутньому. Він підкреслив, що будь-яке рішення ухвалюватиметься з урахуванням усіх обставин і стратегічних інтересів країни.

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Умови припинення конфлікту

Іранська сторона наполягає на отриманні чітких міжнародних гарантій, які унеможливлять повторення агресії. У Тегерані наголошують, що питання безпеки є визначальним у переговорах про можливе перемир’я.

Президент Ірану акцентував, що країна не погодиться на компроміси, які можуть послабити її позиції або створити нові загрози в довгостроковій перспективі.

"Війна завершиться на наших умовах", — заявив Пезешкіан.

У керівництві Ірану зазначають, що потенційне перемир’я має враховувати не лише поточну ситуацію, а й гарантувати стабільність у регіоні на роки вперед. Йдеться про створення умов, за яких безпекові ризики для країни будуть мінімізовані.

Водночас Тегеран демонструє готовність до діалогу, якщо його вимоги будуть почуті та враховані міжнародними партнерами.

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Вирішальні дні

Тим часом міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що найближчі дні можуть стати вирішальними у відносинах між США та Іраном.

За словами глави Пентагону, Сполучені Штати мають дедалі більше варіантів дій, тоді як в Ірану їх стає менше.

"Найближчі дні війни з Іраном стануть вирішальними. Іран це знає, і військово він майже нічого не може з цим вдіяти", — заявив Гегсет.

Гегсет наголосив, що США прагнуть укласти угоду, якщо Іран відмовиться від своїх ядерних запасів та амбіцій щодо контролю над Ормузькою протокою.

Він додав, що Америка не планує застосовувати військових заходів більше, ніж це необхідно, однак залишають за собою право на відповідні дії у разі потреби.

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