Израиль нанес удар по крупнейшему нефтехимкомплексу Ирана

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении ударов по крупнейшему нефтехимическому комплексу Ирана в Асалуе.

Как сообщает агентство Reuters.

По данным СМИ, в районе нефтехимического комплекса "Южный Парс" прогремело несколько взрывов. Под удар попали предприятия, обеспечивающие электроэнергией, водой и техническим кислородом район Асалуе. При этом сама компания "Парс" повреждений не понесла.

После атаки электроснабжение всех нефтехимических объектов было отключено.

Читайте также: Трамп прокомментировал резкий пост об Иране в соцсети

Последствия удара и предыдущие атаки

Удар по Асалуе стал очередным эпизодом атак на энергетическую инфраструктуру Ирана. В марте Израиль уже наносил удары по газовому месторождению "Южный Парс" и связанной с ним инфраструктуре, что вызвало реакцию Тегерана в виде ударов по объектам на Ближнем Востоке.

В контексте дипломатии ранее Дональд Трамп прокомментировал предложение о 45-дневном перемирии с Ираном, назвав его важным шагом, но недостаточным. По данным Reuters, Иран отказался от этой инициативы, которая предусматривала разблокирование Ормузского пролива.

Трамп также определил крайний срок для открытия пролива - до 20:00 по восточному времени США, что соответствует ночи 8 апреля по киевскому времени.

Читайте также: Израиль ждет разрешения от США, чтобы атаковать энергообъекты Ирана, - Sky News