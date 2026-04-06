Израиль нанес удар по крупнейшему нефтехимкомплексу Ирана
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении ударов по крупнейшему нефтехимическому комплексу Ирана в Асалуе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters.
По данным СМИ, в районе нефтехимического комплекса "Южный Парс" прогремело несколько взрывов. Под удар попали предприятия, обеспечивающие электроэнергией, водой и техническим кислородом район Асалуе. При этом сама компания "Парс" повреждений не понесла.
После атаки электроснабжение всех нефтехимических объектов было отключено.
Последствия удара и предыдущие атаки
Удар по Асалуе стал очередным эпизодом атак на энергетическую инфраструктуру Ирана. В марте Израиль уже наносил удары по газовому месторождению "Южный Парс" и связанной с ним инфраструктуре, что вызвало реакцию Тегерана в виде ударов по объектам на Ближнем Востоке.
В контексте дипломатии ранее Дональд Трамп прокомментировал предложение о 45-дневном перемирии с Ираном, назвав его важным шагом, но недостаточным. По данным Reuters, Иран отказался от этой инициативы, которая предусматривала разблокирование Ормузского пролива.
Трамп также определил крайний срок для открытия пролива - до 20:00 по восточному времени США, что соответствует ночи 8 апреля по киевскому времени.
Саудити та Емірати з задоволенням компенсують відсутність Ірану у нафто-газовому бізнесі.
Частка РФ у світовому видобутку: приблизно 11,7%
Очікується зростання видобутку у Венесуелі на 30-40% (додаткові 300-400 тис. барелів на добу).
США та Венесуела поступово забирають у РФ частку ринку важкої нафти, а Саудівська Аравія вичікує момент, коли її терпіння щодо порушень квот Росією в ОПЕК+ лусне. Коли це станеться, почнеться справжня війна на виснаження, де у РФ найменший запас міцності.