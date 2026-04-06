Новости Удар Израиля по Ирану
Израиль нанес удар по крупнейшему нефтехимкомплексу Ирана

Израиль нанес удар по Ирану

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении ударов по крупнейшему нефтехимическому комплексу Ирана в Асалуе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters.

По данным СМИ, в районе нефтехимического комплекса "Южный Парс" прогремело несколько взрывов. Под удар попали предприятия, обеспечивающие электроэнергией, водой и техническим кислородом район Асалуе. При этом сама компания "Парс" повреждений не понесла.

После атаки электроснабжение всех нефтехимических объектов было отключено.

Последствия удара и предыдущие атаки

Удар по Асалуе стал очередным эпизодом атак на энергетическую инфраструктуру Ирана. В марте Израиль уже наносил удары по газовому месторождению "Южный Парс" и связанной с ним инфраструктуре, что вызвало реакцию Тегерана в виде ударов по объектам на Ближнем Востоке.

В контексте дипломатии ранее Дональд Трамп прокомментировал предложение о 45-дневном перемирии с Ираном, назвав его важным шагом, но недостаточным. По данным Reuters, Иран отказался от этой инициативы, которая предусматривала разблокирование Ормузского пролива.

Трамп также определил крайний срок для открытия пролива - до 20:00 по восточному времени США, что соответствует ночи 8 апреля по киевскому времени.

Топ комментарии
+12
немає в Ізраїлі режиму равинів - там тих равинів і їх послідовників копняками в бусіки женуть сьогодні. І хоч я погоджуюсь із тим що Бібі плювати на Україну хотів, але режим аятол то наш ворог і тому я радий що Ізраїль знищує їх ВПК і економіку.
06.04.2026 21:46 Ответить
+8
А потім мости і енергетика....
06.04.2026 21:23 Ответить
+8
Добре. Ворог мого ворога мій друг. Іран має відробляти свою карму. П*дараси
06.04.2026 21:41 Ответить
А потім мости і енергетика....
06.04.2026 21:23 Ответить
Це серйозно - вибивають стілець з під ніг аятол
06.04.2026 21:28 Ответить
Ответка прилетит. Тут мало пишут про ответки, которіе Иран ежедневно отправляет.

Мне одинаково безразличны режимы аятолл и раввинов. Они все плевать на нас хотели.

Верующие в израильскую пропаганду - выражаю соболезнование вашему умственному уровню.
06.04.2026 21:34 Ответить
немає в Ізраїлі режиму равинів - там тих равинів і їх послідовників копняками в бусіки женуть сьогодні. І хоч я погоджуюсь із тим що Бібі плювати на Україну хотів, але режим аятол то наш ворог і тому я радий що Ізраїль знищує їх ВПК і економіку.
06.04.2026 21:46 Ответить
Та хай знищує. Я не проти. Але коли прилітає в Ізраїль - мені пох. А туди прилітає. У нас не пишуть про це, бо свобода слова лютує потужно.
06.04.2026 22:02 Ответить
100%.Дивився відео як ЦАХАЛЬ лупашить як сидорову козу і пакує в автозаки місцевих ухилянтів з пейсами.Страх Господній. Це вони тільки в Умані такі борзі. Після цього я подумав що наші ТЦК просто ангели небесні.
06.04.2026 22:02 Ответить
Боже, врятуй.
06.04.2026 22:23 Ответить
Не скигли,не врятує.У нас один час було модно рівнятися на Ізраїль.Там діти еліти воюють,там суд реально незалежний,там клали на організацію стурбованих націй,там ухилянтів б'ють і тягають за пейси,а хто не служив,вважається придурком і не зробить кар'єри.Є чому повчитись.
06.04.2026 22:36 Ответить
Врятує. 4 роки рятував і далі рятуватиме.
06.04.2026 22:41 Ответить
Враг моего врага - мой друг
А кто враг вашего врага ?
06.04.2026 21:56 Ответить
Ты считаешь Израиль своим другом, а они считают тебя ресурсом максимум. Твоё место в их мире - ресурс. Ракет для Петриота теперь нет.
06.04.2026 22:00 Ответить
вот так и живем
06.04.2026 22:03 Ответить
Не позорься. Это ничтожно и тупо.
06.04.2026 22:06 Ответить
Наверно ты из израильской диаспоры и начала булить и унижать тех, кому просто плевать на Израиль. Вот мне плевать на твой Израиль, и не ной по этому поводу.
06.04.2026 22:15 Ответить
Воплямі кацапа удовлетворьон.
06.04.2026 22:17 Ответить
"которіе" --- забув клавіатуру переключити, хе-хе?
Ледве був до прапора дослужився, а тепер таваріщь майор знову в рядові розжалує.
Знову будеш екрани і клавіатури протирати і каву заварювати сослужІвцам (від глагола сосать).
...
06.04.2026 22:25 Ответить
Очень неприятно что украинцы нападают друг на друга из-за израиля. Это так ничтожно и это так часто происходит.

По мнению такого была как ты, украинец должен быть фанатичной подстилкой Израиля. Это так тупо, ничтожно, Евреи понимают как это низко.

Каждое интернет говно мнит себя раскрывателем агентов россии. Смотри: путин******, а ты говно. Искренне - ты говно.
06.04.2026 22:32 Ответить
Добре. Ворог мого ворога мій друг. Іран має відробляти свою карму. П*дараси
показать весь комментарий
06.04.2026 21:41 Ответить
Только вот от твоих слов Израиль с Украиной дружить не будет.
06.04.2026 22:05 Ответить
В добру путь. 😁

Саудити та Емірати з задоволенням компенсують відсутність Ірану у нафто-газовому бізнесі.
06.04.2026 21:48 Ответить
І рашисти в тому числі... Накомпенсують лярдів баксів ,для геноциду українського народу ,і руйнації, та окупації України
06.04.2026 22:10 Ответить
У рашистів трошки халепа сталася з перевалкою.
06.04.2026 22:38 Ответить
Араби з задовооенням і Роісю випхнуть з ринку, доречі.

Частка РФ у світовому видобутку: приблизно 11,7%

Очікується зростання видобутку у Венесуелі на 30-40% (додаткові 300-400 тис. барелів на добу).

США та Венесуела поступово забирають у РФ частку ринку важкої нафти, а Саудівська Аравія вичікує момент, коли її терпіння щодо порушень квот Росією в ОПЕК+ лусне. Коли це станеться, почнеться справжня війна на виснаження, де у РФ найменший запас міцності.
06.04.2026 22:47 Ответить
Це Ізраїль показує Ірану "репетицію"що буде далі.але вже з США,якщо не буде угоди.
06.04.2026 21:53 Ответить
Демо-версія для клієнта.
06.04.2026 21:56 Ответить
Дякую. Слава Великому Ізраїлю!
