Кадры атаки Израиля на авиабазу в Бушире и нефтехимические объекты на территории Ирана. ВИДЕО
В сети появилось видео, на котором запечатлена серия утренних ударов по иранской авиабазе в Бушире.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в этот же день под ударами также оказались нефтехимические объекты на территории Ирана.
Также в сообщении отмечается, что отдельно министр обороны Израиля поручил армии продолжать наносить удары высокой интенсивности по национальной инфраструктуре Ирана.
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А нам розповідають, що авіація фуфло, а дрони наше все.
І це логічно. Якщо у тебе нема штанів, краще себе переконати, що в трусах зручніше.