Кадры атаки Израиля на авиабазу в Бушире и нефтехимические объекты на территории Ирана. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором запечатлена серия утренних ударов по иранской авиабазе в Бушире.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в этот же день под ударами также оказались нефтехимические объекты на территории Ирана.

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Также в сообщении отмечается, что отдельно министр обороны Израиля поручил армии продолжать наносить удары высокой интенсивности по национальной инфраструктуре Ирана.

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