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Новости Видео Ракетная атака Удар Израиля по Ирану
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Кадры атаки Израиля на авиабазу в Бушире и нефтехимические объекты на территории Ирана. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором запечатлена серия утренних ударов по иранской авиабазе в Бушире.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в этот же день под ударами также оказались нефтехимические объекты на территории Ирана.

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Также в сообщении отмечается, что отдельно министр обороны Израиля поручил армии продолжать наносить удары высокой интенсивности по национальной инфраструктуре Ирана.

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Израиль (2255) Иран (3041) ракеты (4041) атака (1741) нефтепродукты (192)
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Топ комментарии
+11
ЦАХАЛу-черговий респект...
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06.04.2026 22:16 Ответить
+10
мабуть влучили у склад фаб-500)))
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06.04.2026 22:08 Ответить
+8
1,5 мільйонний Ізраїль має авіацію ********* та більшу за 30-мільйонну Україну.

А нам розповідають, що авіація фуфло, а дрони наше все.
І це логічно. Якщо у тебе нема штанів, краще себе переконати, що в трусах зручніше.
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06.04.2026 22:53 Ответить

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