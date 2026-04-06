Пентагон анонсировал наиболее мощные удары по Ирану в ближайшее время

Пит Хегсет анонсировал удары по Ирану

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США планируют усилить удары по Ирану в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ближайшие часыатаки станут самыми мощными с начала военной кампании, а уже во вторник их интенсивность возрастет еще больше.

"По указанию президента, сегодня по Ирану будет нанесено наибольшее количество ударов с первого дня операции. Завтра - еще больше, чем сегодня", - отметил он.

Он также подчеркнул, что Иран должен сделать выбор относительно дальнейших действий.

"У Ирана есть выбор. Выбирайте мудро, потому что наш президент не шутит", - добавил глава Пентагона.

Позиция США и реакция Ирана

  • Ранее во время этой же пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут полностью уничтожить Иран в ночь со вторника на среду, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.
  • В то же время Иран отказался от предложения о временном прекращении огня и настаивает на завершении конфликта на своих условиях.

Кадры атаки Израиля на авиабазу в Бушире и нефтехимические объекты на территории Ирана. ВИДЕО

Підключіть нашого Лідора до операції, він додасть потужності💩
06.04.2026 23:47 Ответить
дохніть аятоли
06.04.2026 23:51 Ответить
Д. Трамп: "До речі, однією з перших європейських країн, яка найбільш рішуче підтримала американську операцію проти Ірану, була Україна. І про це варто пам'ятати. Я особисто дуже вдячний за це, тому що українське керівництво добре розуміє загрозу, яку представляє Іран, і розуміє, що Іран та Росія є союзниками".
07.04.2026 00:09 Ответить
Пішла деза щоб приспати на 24 години ,,, а уже потім бахнути... Так пишуть статути про введення в оману!
06.04.2026 23:43 Ответить
Пізно ввечері йдуть танкери додому через Ормузьку протоку. Раптом чують:
- Стояти! Вони зупинилися.
- Лежати!
- Лягли.
- Повзи!
Поповзли. Раптом над вухом гегсет співчутливо:
- Вам погано? Я тут планую посилити удари по Ірану найближчим часом, дивлюся ви повзете...
06.04.2026 23:52 Ответить
07.04.2026 00:20 Ответить
Трамп таке сказати не взмозі. Фізично.
Заскладні речення, як для нього.
07.04.2026 00:31 Ответить
Пока режим не поменялся, США проигрывают войну.
07.04.2026 00:09 Ответить
Требо стратити йще 5 аятол та десь так 200 лідеров КВІРа ... що США остаточно би капіталювали ...



Що требо смалити , який грасс , що таке писати , а ?!
07.04.2026 00:34 Ответить
Алкаш розбушувався.
07.04.2026 00:22 Ответить
Вангую ... що ми просинемся з зовсім іншою інфою ...
Бо що б знищувати наземні цілі нема потреби прогоняти 3 авіаносних груп й десяток тисяч navy seals ...
Крім того , режим й так ледь дихає й в таких умовах аятулам дуже вігідно, щоб знищили усю промисловість Ірану , особливо ударили по енергетиці . Бо це більше удар по мирним персам ніж по квіру чи аятоллам . У них є генератори . Але чо в них нема - це підтримки населення . А така руйнація може змінити ситуацію .

Що дійсно може буть -- знищення іранських навтових терміналів на 2-х островах ...
07.04.2026 00:44 Ответить
 
 