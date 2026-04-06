Пентагон анонсировал наиболее мощные удары по Ирану в ближайшее время
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США планируют усилить удары по Ирану в ближайшее время.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ближайшие часыатаки станут самыми мощными с начала военной кампании, а уже во вторник их интенсивность возрастет еще больше.
"По указанию президента, сегодня по Ирану будет нанесено наибольшее количество ударов с первого дня операции. Завтра - еще больше, чем сегодня", - отметил он.
Он также подчеркнул, что Иран должен сделать выбор относительно дальнейших действий.
"У Ирана есть выбор. Выбирайте мудро, потому что наш президент не шутит", - добавил глава Пентагона.
Позиция США и реакция Ирана
- Ранее во время этой же пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут полностью уничтожить Иран в ночь со вторника на среду, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.
- В то же время Иран отказался от предложения о временном прекращении огня и настаивает на завершении конфликта на своих условиях.
- Стояти! Вони зупинилися.
- Лежати!
- Лягли.
- Повзи!
Поповзли. Раптом над вухом гегсет співчутливо:
- Вам погано? Я тут планую посилити удари по Ірану найближчим часом, дивлюся ви повзете...
Заскладні речення, як для нього.
Що требо смалити , який грасс , що таке писати , а ?!
Бо що б знищувати наземні цілі нема потреби прогоняти 3 авіаносних груп й десяток тисяч navy seals ...
Крім того , режим й так ледь дихає й в таких умовах аятулам дуже вігідно, щоб знищили усю промисловість Ірану , особливо ударили по енергетиці . Бо це більше удар по мирним персам ніж по квіру чи аятоллам . У них є генератори . Але чо в них нема - це підтримки населення . А така руйнація може змінити ситуацію .
Що дійсно може буть -- знищення іранських навтових терміналів на 2-х островах ...