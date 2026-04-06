Пентагон анонсировал наиболее мощные удары по Ирану в ближайшее время

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США планируют усилить удары по Ирану в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ближайшие часыатаки станут самыми мощными с начала военной кампании, а уже во вторник их интенсивность возрастет еще больше.

"По указанию президента, сегодня по Ирану будет нанесено наибольшее количество ударов с первого дня операции. Завтра - еще больше, чем сегодня", - отметил он.

Он также подчеркнул, что Иран должен сделать выбор относительно дальнейших действий.

"У Ирана есть выбор. Выбирайте мудро, потому что наш президент не шутит", - добавил глава Пентагона.

Позиция США и реакция Ирана

Ранее во время этой же пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут полностью уничтожить Иран в ночь со вторника на среду, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.

В то же время Иран отказался от предложения о временном прекращении огня и настаивает на завершении конфликта на своих условиях.

