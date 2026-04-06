США намагалися передати зброю іранським протестувальникам, але "певна група людей" її привласнила, - Трамп

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США намагалися передати зброю іранським протестувальникам для боротьби проти режиму, але вона до них не дійшла.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, цитує NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зброя не дійшла до протестувальників

"У них немає зброї", – сказав Трамп про іранський народ, стверджуючи, що цивільні нині не протестують проти режиму через страх бути вбитими.

За словами глави Білого дому, зброю залишила собі "певна група осіб".

"Ми надіслали зброю, багато зброї. Вона мала піти до людей, щоб вони могли боротися з цими бандитами. Ви знаєте, що сталося? Люди, яким її надіслали, залишили її, бо сказали: "Яка гарна зброя, ми її залишимо собі". Тож я дуже засмучений певною групою людей, і вони заплатять за це велику ціну", - заявив президент США.

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Дедлайн Трампа

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив знищенням енергетичної інфраструктури Ірану у разі невиконання його вимог.

Пізніше він уточнив, що крайній термін — до 20:00 за східним часом США, що відповідає ночі 8 квітня за київським часом.

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