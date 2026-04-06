США пытались передать оружие иранским протестующим, но "определенная группа людей" его присвоила, - Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США пытались передать оружие иранским протестующим для борьбы против режима, но оно до них не дошло.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует NBC News.

Оружие не дошло до протестующих

"У них нет оружия", - сказал Трамп об иранском народе, утверждая, что гражданские лица сейчас не протестуют против режима из-за страха быть убитыми.

По словам главы Белого дома, оружие оставила себе "определенная группа лиц".

"Мы отправили оружие, много оружия. Оно должно было достаться людям, чтобы они могли бороться с этими бандитами. Вы знаете, что произошло? Люди, которым его прислали, оставили его, потому что сказали: "Какое хорошее оружие, мы оставим его себе". Поэтому я очень расстроен определенной группой людей, и они заплатят за это большую цену", - заявил президент США.

Дедлайн Трампа

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожением энергетической инфраструктуры Ирана в случае невыполнения его требований.

Позже он уточнил, что крайний срок - до 20:00 по восточному времени США, что соответствует ночи 8 апреля по киевскому времени.

