США пытались передать оружие иранским протестующим, но "определенная группа людей" его присвоила, - Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США пытались передать оружие иранским протестующим для борьбы против режима, но оно до них не дошло.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

Оружие не дошло до протестующих 

"У них нет оружия", - сказал Трамп об иранском народе, утверждая, что гражданские лица сейчас не протестуют против режима из-за страха быть убитыми.

По словам главы Белого дома, оружие оставила себе "определенная группа лиц".

"Мы отправили оружие, много оружия. Оно должно было достаться людям, чтобы они могли бороться с этими бандитами. Вы знаете, что произошло? Люди, которым его прислали, оставили его, потому что сказали: "Какое хорошее оружие, мы оставим его себе". Поэтому я очень расстроен определенной группой людей, и они заплатят за это большую цену", - заявил президент США.

Читайте также: Трамп снова пригрозил Ирану за отказ от перемирия: "У них не будет мостов, электростанций, не будет ничего"

Дедлайн Трампа

  • Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожением энергетической инфраструктуры Ирана в случае невыполнения его требований.
  • Позже он уточнил, что крайний срок - до 20:00 по восточному времени США, что соответствует ночи 8 апреля по киевскому времени.

Читайте также: Трамп сообщил об изменении режима в Иране: Белый дом и Тегеран готовят обращение к народу

Топ комментарии
Мабуть підступний Байден з компанією все перехопив 🤔
Ще один геостратег-е.банько.Надулі,обманули,кінулі.
06.04.2026 22:08 Ответить
Це брехня, скоріш за все
06.04.2026 22:20 Ответить
Вітьок і зятьок.
показать весь комментарий
06.04.2026 22:26 Ответить
ага.. чотири М16А1, 2 Winchesterа та 3 пістолети-кулемети Thompson не доїхали...))) вот кіздун..на 500 млд. доларів попав)
показать весь комментарий
06.04.2026 22:06 Ответить
600 млрд. !
менше ніж 600 млрд. то для трампа не гроші.

.
показать весь комментарий
06.04.2026 22:54 Ответить
Група людей - це іракські курди - які замісь передати в Іран зашкерили собі - тепер Трамп з них не злізе
показать весь комментарий
06.04.2026 22:07 Ответить
Мужик розказував - шо вчора з мавзолея хто - то член показував
показать весь комментарий
06.04.2026 22:24 Ответить
- курды, ты мне рупь должен !
- два.
- два рубля !

.
показать весь комментарий
06.04.2026 23:17 Ответить
Шо, Зєля зброю зпіздив?
показать весь комментарий
06.04.2026 22:09 Ответить
поки що курди, але ближче до вечора буде ЗЄля.

.
показать весь комментарий
06.04.2026 22:55 Ответить
Абама нєграм віддав
показать весь комментарий
06.04.2026 22:59 Ответить
Трамп перепродає зброю НАТО терористам на Близькому Сході.
Десь я це вже чула...
показать весь комментарий
06.04.2026 22:09 Ответить
Надалі, абманулі...
Класика
показать весь комментарий
06.04.2026 22:13 Ответить
Было ваше-стало наше. Иракские курды прагматичны и ничего им Трамп не сделает.
показать весь комментарий
06.04.2026 22:13 Ответить
тим більше, що й курди трампу нічого не робили.

рудий то ходячий фейк

.
показать весь комментарий
06.04.2026 22:57 Ответить
Невже знову хахли? 🤡
показать весь комментарий
06.04.2026 22:15 Ответить
Зараз почнеться: "Ми віддали їм зброї на мільярди доларів, але не отримали від них ані цента"
показать весь комментарий
06.04.2026 22:16 Ответить
ну всім же відомо хто привласнив зброю - Юрій Орлов. Хай зроблять обшук у нього вдома у Лас-Вегасі.
показать весь комментарий
06.04.2026 22:18 Ответить
Лахтинська легенда нашвидкоруч, недорого.
показать весь комментарий
06.04.2026 22:18 Ответить
"певна група осіб" обертає трампа навколо осі їх так собі члена
показать весь комментарий
06.04.2026 22:18 Ответить
Я БРЕХЛИВЕ АМЕРИКАНСЬКЕ "ТРАМПЛО" ,ЗА МЗДУ , ПЕРЕДАВ ЗБРОЮ "певній групі осіб". в ІРАНІ
показать весь комментарий
06.04.2026 22:20 Ответить
"Що не робить наш дурак, порадає він впросак" (С)

Воно нездатне навіть зброю передать правильним іранцям
показать весь комментарий
06.04.2026 22:21 Ответить
воно вдавиться ніж комусь доляра дати

.
показать весь комментарий
06.04.2026 22:58 Ответить
чи платівка заїла, чи у ***** ***** набрався? У всякоу випадку черговий кончений старий дурень
показать весь комментарий
06.04.2026 22:23 Ответить
це типовий старечий синдром -

"всі мене обкрадають !"

.
показать весь комментарий
06.04.2026 22:59 Ответить
Хто?
Таліби?
ХАМАС?
Баски сепаратисти?
Представники колишніх ЧВК з рашки?
Від цього ідіота можна чекати будь-чого!🤦‍♂️
показать весь комментарий
06.04.2026 22:26 Ответить
Ну ще можно додати курдів... Але, Америка вже раз їх кинула з "незалежністю", тому могли і собі залишити, на майбутнє.
показать весь комментарий
06.04.2026 22:42 Ответить
Яке воно чмошне п#дріло.
показать весь комментарий
06.04.2026 22:28 Ответить
Невже через ЗеМіндічей?
показать весь комментарий
06.04.2026 22:37 Ответить
з урсятиною завжди так виходить. вірити - себе не поважати.
показать весь комментарий
06.04.2026 22:39 Ответить
руда мавпа бреше як якийсь проповідник.
показать весь комментарий
06.04.2026 22:46 Ответить
Невдаха
показать весь комментарий
06.04.2026 22:53 Ответить
"не дошло"...высчитайте из доходов этого идиота!
показать весь комментарий
06.04.2026 22:57 Ответить
Курди або белуджи віджали у Трампа зброю. 😁
показать весь комментарий
06.04.2026 22:58 Ответить
"Кіса, я дам вам парабелум"
показать весь комментарий
06.04.2026 22:58 Ответить
Невже знову Україна?
показать весь комментарий
06.04.2026 23:02 Ответить
то ти руде чмо під* фільне, так хтів ту зброю передати протестувальникам , здав сам хеменеям , а тепер потворне рило ставиш ...
показать весь комментарий
06.04.2026 23:14 Ответить
 
 