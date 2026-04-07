В ООН "стривожені" погрозами США розбомбити Іран

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш висловив занепокоєння через погрози Дональда Трампа щодо можливих атак на цивільну інфраструктуру Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про позицію генсека повідомив його прессекретар Стефан Дюжаррік. За його словами, реалізація таких погроз може призвести до порушення міжнародного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадри атаки Ізраїлю на авіабазу в Бушері та нафтохімічні об’єкти на території Ірану. ВIДЕО

Ризик порушення міжнародного права

Дюжаррік наголосив, що навіть за наявності військових цілей удари по об’єктах цивільної інфраструктури можуть бути визнані незаконними через загрозу для мирного населення.

"Нас стривожила риторика, що пролунала у повідомленні з погрозами атак на електростанції, мости та іншу інфраструктуру", – заявив речник.

У ООН закликають сторони дотримуватися норм міжнародного права та утримуватися від атак на цивільні об’єкти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США намагалися передати зброю іранським протестувальникам, але "певна група людей" її привласнила, - Трамп

Гуттеріш також звернувся до США та Ірану із закликом уникати подальшої ескалації. Він підкреслив необхідність захисту цивільного населення та критичної інфраструктури.

Дедлайн Трампа

Напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив знищенням енергетичної інфраструктури Ірану у разі невиконання його вимог.

Пізніше він уточнив, що крайній термін — до 20:00 за східним часом США, що відповідає ночі 8 квітня за київським часом.

Також читайте: Росія передала Ірану список ключових енергооб’єктів Ізраїлю