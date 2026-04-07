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Новини Операція США проти Ірану
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В ООН "стривожені" погрозами США розбомбити Іран

Гуттеріш прокоментував погрози Трампа щодо Ірану

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш висловив занепокоєння через погрози Дональда Трампа щодо можливих атак на цивільну інфраструктуру Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

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Про позицію генсека повідомив його прессекретар Стефан Дюжаррік. За його словами, реалізація таких погроз може призвести до порушення міжнародного права.

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Ризик порушення міжнародного права

Дюжаррік наголосив, що навіть за наявності військових цілей удари по об’єктах цивільної інфраструктури можуть бути визнані незаконними через загрозу для мирного населення.

"Нас стривожила риторика, що пролунала у повідомленні з погрозами атак на електростанції, мости та іншу інфраструктуру", – заявив речник.

У ООН закликають сторони дотримуватися норм міжнародного права та утримуватися від атак на цивільні об’єкти.

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Гуттеріш також звернувся до США та Ірану із закликом уникати подальшої ескалації. Він підкреслив необхідність захисту цивільного населення та критичної інфраструктури.

Дедлайн Трампа

  • Напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив знищенням енергетичної інфраструктури Ірану у разі невиконання його вимог.
  • Пізніше він уточнив, що крайній термін — до 20:00 за східним часом США, що відповідає ночі 8 квітня за київським часом.

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Автор: 

Іран (3586) ООН (3525) Трамп Дональд (9070) Гутерріш Антоніу (426)
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Топ коментарі
+15
Цю ООН давно потрібно розігнати, абсолютно нікчемна організація.
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07.04.2026 01:20 Відповісти
+10
Позбавте ООН фінансування. Скільки можна пускати гроші на вітер?
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07.04.2026 02:38 Відповісти
+6
заберіть в ООН гроші ,вони самі стривожено розбіжуться.
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07.04.2026 03:04 Відповісти

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